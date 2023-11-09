Мобілізація в Україні: Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану

Закони №10211 і №10212, підписані президентом, продовжують воєнний стан і мобілізацію в Україні ще на 90 діб.

Президент України Володимир Зеленський 9 листопада підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні, ухвалені Верховною Радою. Про це йдеться на сайті парламенту.

Зазначимо, що закони №10211 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №10212 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", підписані Зеленським, подовжують воєнний стан і мобілізацію в Україні ще на 90 діб із 16 листопада цього року. Так, вони триватимуть до 14 лютого 2024 року.

Продовження мобілізації та воєнного стану в Україні: що відомо

Нагадаємо, що 8 листопада стало відомо, що Верховна Рада України ухвалила рішення продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації.

"Парламент підтримав закони (#10211 і 10212) про Укази про продовження дії воєнного стану та загальну мобілізацію. За — 329 і 322. З 16 листопада 2023 року (дію воєнного стану та мобілізації продовжили — ред.) на 90 днів. Відповідно до 14 лютого 2024 року", — написав нардеп Ярослав Железняк.

Депутат нагадав, що це було вже дев'яте голосування ВР за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також повідомлялося, що в Україні ще одна категорія громадян отримала право на відстрочку від мобілізації. Йдеться про співробітників ДСНС. Закон 9274 спрямований на удосконалення законодавства, чинного у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері цивільного захисту в мирний час і в особливий період. Його підтримали 269 депутатів.