Індія інтегрує ізраїльську аеробалістичну ракету Rampage на винищувач МіГ-29 (фото)

Індійські винищувачі отримають ракету з дальністю 150 км, що надасть можливість завдавати далекобійні удари.

Міністерство оборони Індії оголосило про наміри озброїти винищувачі МіГ-29 ракетами великого радіуса дії. Про це повідомляє Janes.

Протягом 12 місяців індійське Міноборони планує завершити інтеграцію ракет Rampage на МіГ-29. Для цього вже розробили сертифіковані бомбові стелажі.

"Існує термінова потреба в інтеграції ракети класу "повітря-земля" для використання літака МіГ-29 у повному обсязі його експлуатаційного потенціалу", — йдеться в документі відомства.

Для цього треба спроєктувати та розробити ежектор (Bobm Rack), електромеханічний інтерфейс, а також пройти всі сертифікації Центру військової льотної придатності та сертифікації CEMILAC/RCMA.

Ракета Rampage вже інтегрована на винищувач Міг-29К

Джерела видання повідомляють, що Повітряні сили хочуть, щоб МіГ-29 отримав можливість завдання далекобійних ударів. Таку інтеграцію вже проробили для МіГ-29К у версії для морської авіації ВМС.

Ракета Rampage — це аеробалістична ракета ізраїльської Israel Aerospace Industries та Elbit Systems. По суті це є повітряна версія боєприпасу EXTRA калібру 306 мм. Ракета використовується на РСЗВ PULS. Маса бойової частини снаряда складає 150 кг, а загальна маса 570 кг. Бойова частина може бути уламково-фугасною з комбінованою системою наведення: інерційна та супутникова навігації. Ізраїль використовує такі ракети на F-16.

Нагадаємо, 10 листопада ЗМІ писали, що Індія вивела з експлуатації останній Іл-38.

10 жовтня в Індії здійснив останній політ винищувач МіГ-21.