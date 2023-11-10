Бюджет на 1,1 трлн гривень: Міноборони назвало, куди підуть основні кошти на оборону

На наступний рік Міноборони матиме понад 265 на придбання зброї та ремонт техніки, а майже 900 млрд піде на матеріальне забезпечення військових.

Народні депутати України ухвалили бюджет на 2024 рік. В ньому передбачено 1 165,05 млрд гривень на оборону. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

В українському бюджеті на наступний рік виділено 1,164 трильйона гривень або 15,2% ВВП на оборону. Серед цієї суми найбільшою статею витрат є утримання особового персоналу:

862 млрд гривень — утримання військових ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Кошти виділятимуть на зарплати, грошове забезпечення, харчування, придбання форми, амуніції та засобів індивідуального захисту в українських виробників

265,4 млрд гривень — придбання зброї, техніки, безпілотників, боєприпасів та відновлення пошкодженої техніки;

36,6 млрд гривень – на експлуатаційні витрати та відновлення інфраструктури ЗСУ;

663,7 млн гривень – на забезпечення апарату Міноборони.

Додамо, у проєкті бюджету вказано, що доходи у 2024 році складатимуть 1,768 трлн гривень, а витрати — 3,35 трильйона. Дефіцит бюджету буде 1,57 трлн гривень. Загалом на сектор безпеки та оборони виділять 1,69 трлн гривень.

Нагадаємо, 10 листопада в Пентагоні заявили, що пакети допомоги Україні будуть меншими, бо витрачені 96% виділених на 2023 рік кошти.

1 листопада адміністрація Джо Байдена закликала Конгрес прийняти допомогу Україні та Ізраїлю одним пакетом.