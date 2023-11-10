Просить не шуміти: є домовленість про повернення підлітка Єрмохіна, викраденого РФ, — Лубінець

Омбудсмен Лубінець опублікував фотографію заяви, яку власноручно написав Єрмохін. У заяві підліток повідомляє російським чиновникам, що дійсно повертається в Україну.

17-річний підліток Богдан Єрмохін повертається в Україну, щоб возз'єднатись з сестрою. Процес повернення почався, при цьому радять не висвітлювати це публічно і публікувати лише перевірену інформацію. Про деталі повідомив Уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець на сторінці Facebook.

Лубінець офіційно підтвердив, що є "домовленості" щодо повернення Єрмохіна в Україну. З його слів, з часом підліток зможе возз'єднатись з сестрою. При цьому омбудсмен наголосив, що публічність може зашкодити процесу повернення. Тому порадив "заспокоїтись" і використовувати "лише перевірену інформацію".

Особливих деталей повернення Уповноважений з прав людини не навів. Втім опублікував заяву, яку міг власноручно написати Богдан Єрмохін. Документ датований 8 листопада 2023 року. У ньому ідеться про відмову від отримання квартири у Московській області. Вказується причина — "у зв'язку з від'їздом в Україну".

Заява Єрмохіна, написана у РФ Фото: Facebook Дмитро Лубінець

Викрадення Богдана Єрмохіна — деталі

Зазначимо, у ЗМІ повідомляли про долю викраденого з Маріуполя підлітка ще у квітні 2023 року. Тоді Фокус писав, що про ситуацію з хлопцем розповіла російська уповноважена з захисту дітей Марія Львова-Бєлова. Чиновниця публічно заявила, що Богдана було вивезено до Донецька, потім — до РФ. У РФ його усиновила російська сім'я, при цьому він мав старшу сестру в Україні, до якої хотів повернутись. Хлопець спробував виїхати, але його затримали спецслужби РФ на території Білорусі та повернули викрадачам.

8 листопада стало відомо, що Єрмохін отримав повістку до ЗС РФ. Після цього хлопець записав відео, у якому просив президента України Володимира Зеленського допомогти йому повернутись на батьківщину. Львова-Бєлова спершу заявила, що хлопець начебто підписав заяву, що не буде вертатись в Україну, але потім визнала, що його можуть повернути сестрі після проходження спеціальної процедури.

Нагадуємо, 10 листопада військовий експерт розповів, що ЗСУ готують ЗС РФ кілька "сюрпризів" до Нового року. Тим часом французький політик публічно підтвердив, що українські Сили оборони отримали ПЗРК Akeron MP — найсучасніша установка вже працює на лінії фронту.