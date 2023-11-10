Об'єднання ПВК "Вагнер" з Росгвардією: ексофіцерка США розповіла, чому Путіну це вигідно

Президент Російської Федерації хоче, аби бійці ПВК "Вагнер" виконували завдання від імені Росії в різних частинах світу, оскільки найманці можуть становити загрозу для російського суспільства, розповіли в ЗМІ.

Колишніх найманців приватної військової компанії "Вагнер" намагаються залучити до Росгвардії через їхні бойові вміння. Про це повідомила президентка Doctrine&Strategy Consulting, колишня офіцерка розвідувального управління США Ребека Коффлер, передає Fox News.

Вона вважає, що саме російський президент Володимир Путін схвалив рішення залучити бійців ПВК "Вагнер" до Росгвардії.

"Це оперативники (бійці ПВК "Вагнер", — ред.) з найвищим бойовим потенціалом, і Путін не хоче витрачати ці ресурси, особливо зараз, коли він має численні потреби в боєздатному персоналі, і він хоче уникнути додаткової мобілізації в той час, коли він збирається балотуватися на наступний президентський термін у 2024 році", — сказала Ребека Коффлер.

Заступниця директора проєкту "Транснаціональні загрози" в CSIS Катріна Докссі повідомляла, що "неможливо легко відтворити" відносини, знання та досвід засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, набуті з багатьма керівниками середнього рівня та оперативним персоналом у ПВК, тоді як їхня втрата може призвести "до потенційних слабкостей і вакууму влади".

Журналісти з посиланням на The New York Times зазначили, що російський президент намагається уникнути такого "вакууму", а тому вирішив об'єднати колишніх найманців ПВК "Вагнер" з Росгвардією під керівництвом свого колишнього охоронця Віктора Золотова. Учасники ПВК отримали SMS-повідомлення щодо розпуску та інтеграцію в Росгвардію, зокрема й про "всю структуру, методи роботи та командування".

У виданні наголосили, що найважливішим елементом так званого "успіху" ПВК аналітики називають її автономію, яка наразі залишається під загрозою, навіть якщо Путін поставить командиром ПВК "Вагнер" сина Пригожина — Павла.

"Пригожин-молодший, на ім'я Павло, також на прізвисько "Князь", домовився з керівництвом Росгвардії, згідно з яким ПВК "Вагнер", хоч і буде підпорядковуватися Росгвардії і в кінцевому підсумку її начальнику Золотову, проте збереже власний бренд — назву, прапор, логотип й інші символи — і його етос, ідеологія, оперативні методи й тактика", — наголосила Коффлер.

Зі слів колишньої офіцерки, російський президент не хоче, аби найманці ПВК "Вагнер" "бігали по Росії", оскільки вони становлять загрозу суспільству, також він не хоче, аби вони були фрилансерами по всьому світу. Натомість його ціллю є те, аби "вагнерівці" виконували завдання від імені РФ у різних частинах світу. Вона зазначила, що такі місії можуть бути "таємними", тому США та союзниками буде складніше їх відстежувати та протидіяти.

Заступник директора російської програми Фонду сприяння демократії Джон Харді розповів, що спроби об'єднати найманців "Вагнер" з Росгвардією відбуваються у той час, коли Росія намагається уникнути загальної примусової мобілізації російських громадян. Він зазначив, що РФ намагається залучити добровольців. Харді вважає, що Росія не матиме достатньої кількості часу для того, аби достатнім чином навчити війська. Зокрема, до лав ЗС РФ призивають різні групи людей "не завжди високої якості", переконаний він.

Харді зазначив, що без автономії ПВК "Вагнер" не буде такою, якою була за часів Пригожина. Також Росгвардія не має досвіду роботи на передовій, що може призвести до серйозних конфліктів, саме тому, ймовірно, Путін намагається "вагнерівців" поставити під контроль гвардії.

"Я б передбачив, що автономія "Вагнер" буде сильно обмежена… Я не думаю, що командири отримають таку ж повну свободу дій, яку вони мали з загоном "Вагнер", — додав він.

Нагадаємо, 1 листопада у Центрі національного спротиву повідомили, що в Росії формують нові підрозділи Росгвардії, які планують відправити на тимчасово окуповані території для проведення "контрдиверсійних заходів". До нових підрозділів увійдуть найманці ПВК "Вагнер" та новобранці.

9 листопада в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" повідомили, що частину найманців ПВК "Вагнер" могли вивезти в Малі з Білорусі. Крім цього, за місяць до РФ прилетіло два літаки, пов'язані з ПВК.