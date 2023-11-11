Вибух у Підмосков'ї: БПЛА атакував підприємство, що виробляє ракети — соцмережі (фото, відео)

За інформацією російських пабліків, у підмосковній Коломні безпілотник упав на дах "Конструкторського бюро машинобудування".

У ніч на 11 листопада в Московській області Російської Федерації, у місті Коломна, прогримів вибух у районі військового підприємства. Про це написав Telegram-канал Baza.

За даними каналу, "Конструкторське бюро машинобудування" зазнало атаки безпілотного літального апарата.

Telegram-канал Mash повідомив, що рух транспорту в районі заводу в Коломні було перекрито. На місце події прибули пожежники і співробітники поліції.

Пізніше автори каналу уточнили, що, за їхніми даними, збитий над "Конструкторським бюро машинобудування" дрон упав на дах підприємства.

"У двох корпусів постраждали покрівля, обшивка і вибито скло. Обійшлося без подальшого загоряння. Постраждалих немає", — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що "Конструкторське бюро машинобудування" є одним із провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Підприємство спеціалізується на ракетному озброєнні.

Що кажуть у Міноборони РФ

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про нібито припинення атаки БПЛА літакового типу по об'єктах на території країни.

У відомстві стверджують, що в Смоленській і Московській областях засобами протиповітряної оборони вдалося перехопити два безпілотники.

Нагадаємо, 31 жовтня в Російській Федерації пролунав вибух у районі Солікамського заводу "Урал". РосЗМІ заявили, що у другому корпусі заводу стався "хлопок", однак на роботу підприємства це нібито не вплинуло.

Раніше, 4 серпня, в Удмуртії 4 серпня на Воткинському машинобудівному заводі стався вибух. У результаті було пошкоджено один із корпусів, у якому збирали ракети для відправки на війну в Україну.