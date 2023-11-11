ЗС РФ атакували Київ дронами: перші подробиці нічного обстрілу

За словами начальника КМВА Сергія Попка, російські окупанти можливо перевіряють систему протиповітряної оборони української столиці.

У ніч на 11 листопада Збройні сили Російської Федерації атакували столицю України безпілотними літальними апаратами. Про це повідомив Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА) .

За попередньою інформацією, російські окупанти запустили по Києву боєприпаси типу Shahed, що баражують, з південного напрямку. Кількість ворожих дронів в адміністрації не уточнили.

Повідомляється, що всі повітряні цілі, які атакували вночі українську столицю, були знищені силами і засобами протиповітряної оборони на підступах до Києва. За попередніми даними КМВА, обійшлося без жертв і руйнувань у місті.

"Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Завжди перебувайте в укриттях до відбою небезпеки", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада ЗС РФ атакували мирні міста України. Для цього використовували дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed. всього було кілька хвиль, коли противник запускав БПЛА. Ближче до опівночі тривога пролунала в кількох областях країни.

Крім того, увечері 10 листопада ЗС РФ вдарили по півдню України крилатими ракетами. Російські снаряди пошкодили будинки в приватному секторі в Одеській області та дістали до портової інфраструктури.