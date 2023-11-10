Влучили у приватний сектор: РФ вдарила ракетами по Одеській області, є поранені, — ОДА (фото)

У Одеській області оголошували ракетну атаку РФ двічі протягом однієї години, свідчать попередження Повітряних Сил ЗСУ. Одна з атак завершилась руйнуваннями цивільних будинків та пораненнями людей.

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Увечері 10 листопада ЗС РФ вдарила по півдню України крилатими ракетами. Російські снаряди пошкодили будинки у приватному секторі у Одеській області та завдали руйнувань портовій інфраструктурі. Про наслідки обстрілу розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram-каналі.

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Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Одеській області о 19:35 та о 18:49. За кілька хвилин у місцевих пабліках з'явились повідомлення вибухи, які чули жителі південного регіону. Вказували, що можливе спрацювання ППО по ракетах, запущених ЗС РФ.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер близько 21 год. повідомив деталі російського обстрілу. Зі слів посадовця, ракети пошкодили приватні будинки у дачному кооперативі — їх видно на світлинах, зроблених на місці подій. Отримали поранення троє людей: жінки 96, 73 та 72 років. Найстаршу постраждалу довелось витягувати з-під руїн, пояснив чиновник: її доправлено до лікарні. Інші постраждалі отримали легкі травми.

Обстріл Одеської області 10 листопада — деталі

Згідно з попередніми даними, по Одеській області могли завдати удару двома ракетами "Онікс". Також вказується, що отримала пошкодження портова інфраструктура. Наразі Олег Кіпер не підтвердив цієї інформації.

Обстріл Одеської області 10 листопада Фото: Скриншот

Повітряні Сили ЗСУ поки що не повідомляли, які саме ракети використали ЗС РФ для обстрілу Одещини. Також відсутня інформація на сторінці Facebook Оперативного або Повітряного командування "Південь".

Зазначимо, 8 листопада російські війська вкотре обстріляли один з українських портів, розповіли у Одеській ОВА. Ракета ЗС РФ пошкодила цивільне вантажне судно, яке наближалось по пірсі. Загинув український лоцман, кілька людей отримали поранення.

Крім того, 9 листопада відбувся ще один інцидент з кораблем, який йшов з українського порту Ізмаїл. Як повідомили болгарські ЗМІ, російський пором зіштовхнувся з цим кораблем, отримав пробоїну та повернувся у порт Варни.

Нагадуємо, росЗМІ показали світлини з міста Сєвєродонецька у Луганській області: населений пункт більш як рік перебуває в окупації. Тим часом військовий експерт пояснив, які інструменти повинні бути у ЗСУ, щоб знешкодити кораблі РФ у Чорному морі.