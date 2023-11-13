Рятував побратимів: в Україні загинув грузинський доброволець Іраклій Курцикідзе

Затримка з заявою про його смерть була тому, що спершу хотіли повідомити родину. Загиблого Іракля Курцикідзе побратими називають одним з найсильніших та найталановитіших грузинських офіцерів.

На російсько-українській війні загинув доброволець з Грузинського батальйону Іраклій Курцикідзе. Боєць потрапив під артилерійський обстріл, коли рятував з поля бою поранених побратимів. Про деталі смерті грузинського бійця розповів журналіст Лаша Берулава на сторінці Facebook.

Берулава не вказав, де саме загинув Курцикідзе. Лише зазначив, що смерть настала внаслідок російського артилерійського обстрілу. "На жаль, в Україні в бою з російськими окупантами загинув ще один грузинський хлопчик, Іраклій Курцикідзе", — написав журналіст.

У дописі також наведені короткі спогади щодо полеглого. Зі слів Лаші Шергелашвілі, який був його другом, він "два кілометри ніс на спині пораненого товариша, підбадьорюючи себе, з посмішкою".

Один з керівників грузинського підрозділу полковник Вано Надірадзе додав деякі деталі щодо трагічної події. На сторінці Facebook 12 листопада офіцер вказав, що подія відбулась "два дні тому". Затримка з заявою про його смерть була тому, що спершу хотіли повідомити родину. Зі слів Надірадзе, це був "найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер".

Інформацію про загибель Курцикідзе офіційно підтвердило Міністерство зовнішніх справ Грузії, інформує "Радіо Свобода. Грузія". Також зазначено, що за час російсько-української війни загинуло 50 грузинських добровольців.

Війна в Україні — діяльність Грузинського батальйону

Грузинський національний легіон засновано у 2014 році, коли РФ анексувала Крим та частину Донбасу. Очолив легіон Мамука Мамулашвілі, під чиїм керівництвом підрозділ зріс до близько 700 осіб. У 2016 році він увійшов до складу ЗСУ, писав Фокус. Протягом вторгнення РФ у 2022 році грузини брали участь у боях під Києвом та під Бахмутом.

Мамулашвілі коментував ЗМІ окремі питання щодо діяльності грузинських добровольців та про деталі боїв на війні в Україні. 29 травня розповів ЗМІ про ситуацію під Бахмутом: з його слів, наприкінці весни біля цього населеного пункту вже не було найманців ПВК "Вагнер". Також прокоментував заяви влади Грузії, яка звинувачувала Україну у начебто "держперевороті": запевнив, що до подій у цій країні причетне ФСБ РФ, а не Грузинський легіон.

Нагадуємо, 5 листопада Фокус розповів про одесита Юрія Глодана, який загинув на російсько-українській війні: чоловік втратив сім'ю через обстріл Одеси восени 2022 року. 15 жовтня стало відомо про загибель 25-річного командира одного з підрозділів 72 ОМБр Сергія Іконнікова.