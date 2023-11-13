"У противника справжня паніка": РФ перекидає флот до Новоросійська, - партизани (фото)

У Криму фіксують перекидання кораблів Чорноморського флоту. Українські партизани кажуть, що окупанти бояться нових ракетних ударів України та таким чином намагаються врятувати свою техніку.

Через загрозу нових ракетних ударів російський флот втікає з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Про це повідомляють у партизанському русі "Атеш".

Зазначається, що РФ перекидає кораблі, військових та техніку до порту "Кавказ". Надалі військових доставлять у Новоросійськ. На думку агентів "Атеш", таке перекидання кораблів відбувається через успішні ракетні удари українських військових по російському флоту.

Фото: Telegram/Атеш

Фото: Telegram/Атеш

"У лавах противника справжня паніка. Противник здогадується, що настають нові удари по їхньому флоту і намагається їх врятувати", — йдеться у повідомленні.

Партизани нагадали про знищений десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Вони зазначили, що це стало можливим завдяки агентам партизанського руху та мешканцям Севастополя.

Знищення російських кораблів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна знищила сім кораблів та один підводний човен Росії. Першим Україна знищила російський ракетний крейсер "Москва" — 13 квітня 2022 року. Він затонув за 150 км від Одеси.

Також нещодавно, 4 листопада, Україна завдала ракетного удару по Керчі, де уразила ракетний корвет "Аскольд". Зокрема, це був один із найновіших російських кораблів, який є носієм "Калібрів". Варто зазначити, що на момент удару він перебував на ремонті та мав бути взятий на озброєння ВМФ РФ лише 27 листопада. Втім корабель отримав значні пошкодження та, можливо, не підлягає вже ремонту. Окрім того, у ніч на 13 вересня українські військові знищили корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-дону". Удари завдали ракетами класу "повітря-поверхня".

Нагадаємо, нещодавно у партизанському русі "Атеш" розповідали, що РФ перекидає у Євпаторію військову техніку. Зокрема, партизани помітили спеціальний ремонтно-евакуаційний автомобіль РЕМ-КЛ.

Також 9 листопада у русі повідомляли про прибуття в окупований Джанкой нової партії мобілізованих осіб. Зазначається, що їх відправляють у військову частину та на фронт. Також в українському підпіллі сказали, що російська армія зазнає великих втрат, а військові лікарні у Криму переповнені.