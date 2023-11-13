За підготовку "інфоспецсил" нині мало платять: у РФ провалився проєкт з кураторами з ФСБ

Росіяни планували випускати фахівців з інформаційних та гібридних воєн, яких мали навчати працівники спецслужби. Ініціатива закінчилась страйком викладачів та зверненням до президента Володимира Путіна, а "винен" знову Захід.

У 2022 році у Московському державному університеті (МДУ) затвердили нову магістерську програму — "Інформаційні та гібридні війни". Через рік з’ясувалося, що бійців "інформаційних спецсил" ніхто не випустив. Деталями поділились у російському медіа "Важные истории".

Планувалося, що нова програма МДУ створить фахівців "у галузі протидії технологіям сучасних інформаційних, гібридних, торгових воєн та кольорових революцій". Навчання на ній можливе лише за контрактом, один рік коштує 432 тисячі рублів, тобто майже 130 тисяч гривень.

Студентам обіцяли, що їх готуватимуть спеціалісти з ФСБ. Проте коли один з випускників спробував влаштуватись у спецслужбу з рекомендаціями свого викладача, йому відповіли, що про таку людину не чули.

У навчальному плані з підготовки "інфоспецсил" йдеться про вивчення:

аналітичного та інформаційного супроводу "спеціальних військових та поліційних операцій";

спецпропаганди та боротьби з фейками;

організації роботи адміністрацій та держорганів на "звільнених" територіях;

нейролінгвістичного програмування та "інших технік ефективної комунікації" у політиці.

Студентам мали розповісти про "досвід здобуття незалежності ДНР, ЛНР та Криму", а також про приватні військові та розвідувальні компанії. Яку наукову базу було підігнано під ці "дисципліни" — невідомо. Журналісти припустили, що викладачі мали ділитись своїм досвідом.

У жовтні в соцмережах з’явився лист одного з викладачів, в якому він скаржився на малу зарплатню. З’ясувалось, що за підготовку "інформаційних спецсил" у Росії платять лише 4 тисячі рублів, тобто 1,2 тисячі гривень. Викладач заявив, що навіть факультетська прибиральниця отримує більше.

Згодом був опублікований і лист одного зі студентів. Автор стверджував, що на програмі навчаються 25 осіб, тобто максимальний набір. Щотижня у них мало було по 10 лекційних та семінарських занять, але до восьми з них бувають скасовані. У вересні та жовтні заняття взагалі не проводились.

Вже наприкінці жовтня незадоволені студенти звернулися до президента РФ Володимира Путіна.

"В умовах СВО (так у Росії називають війну в Україні — ред.) знищення програми, створеної під мети СВО, виглядає як диверсія. Це грає на руку країнам Заходу та Україні", — заявила студентка Олена Тимофеєва.

Врешті решт викладачі влаштували страйк через "масову невиплату зарплати". Вони зазначали, що нова освітня програма мала принести від 10 до 20 мільйонів рублів за рік.

Джерела ЗМІ на факультеті переконані, що провал магістерської програми пояснюється не "диверсією", а проблемами з організацією процесу. Викладачі, які пішли на страйк, працюють в університеті "за контрактом". Їхні виплати напряму залежать від кількості предметів, які вони читають.

Зі слів неназваних співрозмовників, проєкт презентували як інноваційний, але його спрямованість "далека від науки". Більшість студентів не мають базової політологічної освіти, а їхній вік — ближчий до 40 років, ніж до звичних 25.

"Прийшли на гучну назву", — пояснили джерела.

У медіа наголосили, що такі прокремлівські проєкти у МДУ — не новина. Викладачів того ж факультету політології регулярно залучають до роботи над проєктом "ДНК Росії". Йдеться про розробку нової ідеології держави, підручників з історії та концепції "Розмов про важливе".

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