Не збиватимуть літаки РФ: експерт пояснив для чого Україні винищувачі F-16

Україна не отримає велику кількість винищувачів F-16. На думку наукового співробітника Німецької ради з міжнародних відносин Андраша Раца, також літаки не змінять правила гри.

Здебільшого винищувачі F-16, які отримає Україна, не використовуватимуться для збиття російських літаків. Про це повідомив старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин Андраш Рац у коментарі "ТСН.ua".

"Винищувачі F-16, які отримає Україна, не використовуватимуться для збиття, в першу чергу, російських літаків. У цій війні ППО відіграє домінувальну роль з обох сторін", — сказав Андраш Рац.

Він зазначив, що ці винищувачі здебільшого потрібні для атак по наземних цілях, для стримування російських гелікоптерів і забезпечення безпеки українського повітряного простору. Зі слів Раца, існує мало випадків, коли одна система озброєння вирішує перебіг війни. Зокрема, у 2020 році в азербайджано-карабаській війні безпілотники Bayraktar практично самі знищили армію Карабаху.

Андраш Рац наголосив, що F-16 не змінять правил гри, проте вони будуть частиною більшого комплексу змін, які проходить українська армія. Мова йде про аеродроми, які є в Україні з радянських часів, повітряні сили, що продовжують скорочуватися майже кожного дня через зношеність, обслуговування, бойові втрати. Рац розповів, що на початку повномасштабного вторгнення декілька країн Східної Європи передали Україні радянські винищувачі, проте ці склади вже порожні.

"Більше немає радянських винищувачів, які можна було б закупити й надати Україні. Тому необхідна зміна типу основного винищувача", — сказав він.

Співробітник Німецької ради додав, що Україна не отримає велику кількість винищувачів, це не будуть сотні F-16. Проте літаки допоможуть покращити ситуацію, захистять українські сухопутні війська від російських ударних гелікоптерів.

Нагадаємо, 9 листопада полковник ЗСУ Петро Черник розповів Фокусу, що винищувачі F-16 зможуть дістати до позицій ворога на відстані до 900 кілометрів. З його слів, для літаків підходять ракета AGM-158 JASSM.

13 листопада військовий аналітик Олександр Коваленко повідомив Фокусу, що винищувачі F-16 могли б знищувати російські літаки ще до того, як вони опиняться в локаціях для скидання авіабомб. Він зазначив, що для цього можуть використовувати ракети AIM-120 AMRAAM з дальністю понад 100 км.