Мобілізація в Україні: експерт розповів, в яких людях ЗСУ не зацікавлені

Питання мобілізації зараз є дуже нагальним для Сил оборони України, але мотивація повинна бути головним критерієм для відбору громадян для мобілізації до ЗСУ, вважає Олександр Коваленко.

В Силах оборони України потрібні мотивовані бійці з "правильними" поглядами, а не мобілізовані у насильницький спосіб. Таку думку в коментарі "Еспресо" висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Про проєкт Міноборони з рекрутингу до лав ЗСУ можна буде говорити вже за результатами. Дійсно, в Силах оборони потрібні люди. Проте вмотивовані громадяни, а не просто люди з вулиці. Наголошую, вмотивовані громадяни, які хочуть захищати свою державу. Адже людей можуть мобілізовувати за віком чи іншими критеріями, але не за світоглядом, який, на мою думку, є ключовим у цій історії", — пояснив Коваленко.

Він зауважив, що питання мобілізації зараз дуже гостре для Сил оборони України, а мотивація повинна бути головним критерієм для відбору громадян для мобілізації до ЗСУ.

"Можете тільки уявити наслідки, коли пів роти військових будуть складати люди, які пішли не за своїм бажанням. Тим паче, люди за світоглядом бувають різними, зокрема, й проросійські налаштовані. Тому такі люди точно не потрібні нам у війську. Ефект від такої мобілізації буде точно не позитивним", — додав він.

Нагадаємо, що військовозобов'язаний порушить закон, якщо його двічі притягнуть до адмінвідповідальності за ст. 210 — 1 КУпАП.

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