Мобілізація в Україні: які фактори є ключовими для відбору на військову службу

Військкомати мають певні критерії, які враховують під час залучення військовозобов'язаних громадян до служби в ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський 9 листопада підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні, ухвалені Верховною Радою. Тож загальна мобілізація військовозобов'язаних осіб триває. Наразі до лав Збройний сил України можуть залучити чотири категорії військовозобов'язаних, повідомляє 24 Канал.

Територіальні центри комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають певні критерії, які вони враховують під час залучення військовозобов'язаних громадян до служби в ЗСУ.

Кого мобілізують на службу в армію

Наразі мобілізації в Україні підлягають такі категорії громадян:

чоловіки від 18 до 60 років, визнані ВЛК придатними або обмежено придатними і які перебувають на службі в запасі як військовозобов'язані;

чоловіки 27-60 років без досвіду служби, визнані придатними або обмежено придатними на ВЛК;

виключені з військового обліку чоловіки 18-60 років, придатні або обмежено придатні й не засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин;

жінки 18-60 років, які перебуваються на військовому обліку в запасі як військовозобов'язані й визнані придатними або обмежено придатними на ВЛК.

Кого знімають з обліку військовозобов’язаних

З військового обліку військовозобов'язаних знімають тих, хто:

вибув в іншу місцевість;

був прийнятий на службу до Нацполіції, Служби судової охорони, ДБР, БЕБ, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;

вибув на понад 3 місяці за межі України.

Також військовозобов’язаного можуть зняти з обліку за рішенням Міноборони, Служби безпеки або Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, 14 листопада Фокус писав, кого не будуть відправляти на фронт після призову до армії. Під час дії мобілізації на військову службу не можуть призвати громадян, які мають підстави для відстрочки. Таких осіб можуть мобілізувати за їхньою згодою.