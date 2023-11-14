Уродженці Луганська: прокуратура ідентифікувала вбивць письменника Володимира Вакуленка (фото)

Тіло письменника з вогнепальними пораненнями поховали на вимогу солдатів ЗС РФ на Ізюмському цвинтарі під номером 319.

Дитячого письменника Володимира Вакуленка під час окупації Ізюма розстріляли з пістолета Макарова проросійські бойовики "ЛНР" з позивними "Лев" та "Удод". Перший віддав наказ стріляти, другий — вистрелив. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, бойовики двічі приходили до Вакуленка. 24 березня 2022 року письменника разом з 14-річним сином забрали з дому, щоб схилити до співпраці, за два дні — чоловіка викрали та вбили.

Убивство Володимира Вакуленка — нові деталі розстрілу

За інформацією облпрокуратури, внаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці.

"Його тіло з документами знайшли вздовж дороги поблизу АЗС, розташованій на автошляху з Ізюма у напрямку Капитолівки", — додали в прокуратурі.

Тіло письменника з вогнепальними пораненнями поховали на вимогу солдатів ЗС РФ на Ізюмському цвинтарі за номером 319.

Також бойовиків підозрюють у викраденні, катуванні та вбивстві ще трьох жителів Ізюмщини. "Лева" та "Удода" планують оголосити в розшук. Їм загрожує довічне позбавлення волі

Як також розповідав батько розстріляного Володимира, після окупації до них у будинок увірвалися проросійські бойовики "ЛНР" і провели обшук, а потім письменника та його дитину відвезли на "допит". Після побиття їх відпустили додому.

Наступного дня до будинку приїхали озброєні особи із шевронами "Z", які відвезли Володимира в невідомому напрямку. Відтоді, за словами батька, письменника ніхто не бачив живим.

Нагадаємо, російські окупанти також вбили в Херсоні головного диригента Херсонського музичного драмттеатру Юрія Керпатенка.