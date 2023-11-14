Без БК та людей: Рогов скаржиться, що ЗСУ обрізали логістику РФ до Кінбурнської коси (відео)

Зі слів представника окупаційної адміністрації Запорізької області, у російського угрупування на Кінбурнській косі є й інші шляхи постачання БК. Однак вони довші, бо "ідуть великим колом".

Підрозділи ЗС РФ, які перебувають на Кінбурнській косі, нібито втратили можливість відновлювати ресурси. Проблеми з'явились після того, як ЗСУ перерізали один зі шляхів, який використовувався для логістики росіян. Про ситуацію на лівобережжі Херсонщини розповів представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов, фрагмент виступу якого опублікували у Telegram-каналі "Контрнаступ ЗСУ".

Рогов в ефірі росТБ повідомив про проблему, яка виникла у ЗС РФ на лівобережжі Херсонщини. З його слів, "перебита логістика між Кінбурнською косою й Олешками та між Олешками та Новою Каховкою". Отже, тепер російським підрозділам потрібно "робити досить велике коло", щоб доставити боєприпаси та живу силу, зазначив спікер.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині 2023 — деталі

Зазначимо, Генштаб ЗСУ у щоденних звітах пояснює, що Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу по позиціях ЗС РФ на лівому березі Дніпра. При цьому командування ще офіційно не визнало існування українського плацдарму між Олешками та Кринками. Хоча речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк у жовтні вказала, що на лівому березі висадились українські морпіхи.

Між тим голова Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу у Вашингтоні 13 листопада опосередковано підтвердив, що ЗСУ дійсно відбили територію на лівобережжі.

На онлайн-карті бойових дій DeepState плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра позначено сіруватим кольором. Ділянка має площу близько 200 кв. км і тягнеться від Голої Пристані й островів під Херсоном через Олешки до Кринок. Від Кринок до Нової Каховки — близько 20 км (по прямій).

Також на карті можна побачити, що до Кінбурнської коси веде три помітних дороги: через Олешки (за 15 км від можливих позицій ЗСУ), через Таврійське-Чулаківку (за 38 км), через Новософіївку (за 50 км).

Херсонська область - плацдарм ЗСУ станом на 14 листопада 2023 року Фото: DeepState Херсонська область - дороги на Кінбурнську косу Фото: Google maps

Інформація про просування ЗСУ на Херсонщині з'явилась у мережі восени 2023 року. Військові аналітики спершу встановили, що українські воїни висадились та закріпились біля Піщанівки та Підстепного. Потім — просунулись до Кринок. Таким чином вдалось наблизитись до однієї з доріг, які ведуть від Нової Каховки до Олешок.

При цьому по логістиці, складах та військових базах ЗС РФ на лівобережжі час від часу прилітає вибухівка, доправлена українськими дронами та далекобійними ракетами. Під час одного з ударів, який показали у мережі, вибухнула будівля, в якій забралось командування групи "Днєпр". На кадрах з іншого місця можна побачити влучання по колоні з БК, яку зупинили посеред дороги.

13 жовтня Міноборони РФ опублікувало допис, в якому заявили про "перегрупування" ЗС РФ на лівобережжі. Пізніше заяву спростували, а в Центрі національного спротиву пояснили, що це була "інформаційна спецоперація".

Нагадуємо, військовий експерт розповів про дії заходи ЗС РФ, якими ворог намагається не допустити просування ЗСУ на Херсонщині. Зокрема, авіаудари керованими бомбами, від якого страждає правобережжя — один з таких заходів. Зі слів експерта, росіяни "будуть вгризатись у землю", але не відступлять.