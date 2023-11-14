Втричі більша: у Зеленського порівняли кількість ЗС РФ в Україні на початку війни і зараз

Російське угруповання в Україні збільшилося втричі від початку великої війни. Керівник Офісу президента у США закликав до збереження підтримки.

Станом на 14 листопада чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку повномасштабної війни. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, який перебуває із робочим візитом у США, ЗСУ відвоювали вже близько 50% раніше окупованих ворогом територій, проте сьогодні чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку агресії, тож країна потребує збереження міжнародної підтримки.

Що відомо про візит української делегації до США

Під час перебування української делегації на чолі з очільником ОП Андрієм Єрмаком у США відбулися зустрічі із радником американського президента з питань національної безпеки Джейком Салліваном, секретарем Ради національної безпеки, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань нацбезпеки Тімоті Барроу.

Сторони обговорили актуальну ситуацію на полі бою в Україні.

Як зазначив Єрмак, українська армія відвоювала вже близько 50% раніше окупованих територій, проте сьогодні чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку агресії. Тому наша країна потребує збереження підтримки країн-союзниць.

Фокус вже надавав цитату очільника ОП про переламний момент у війні в Україні. За словами Єрмака, наступний рік буде вирішальним для бойових дій.

Він також назвав необхідні пункти для якнайшвидшої перемоги України у війні, зокрема, посилення санкцій і додаткових систем озброєнь. За словами Єрмака, контрнаступ Києва "розвивається". Однак про результати операції не повідомив.

Зазначимо, що у межах візиту української делегації до США відбулися зустрічі з зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Єнсом Пльотнером і радником президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануелем Бонном.