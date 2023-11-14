"Війна виглядає замороженою": у Словаччині розповіли, чому не передають Україні зброю

За словами глави МЗС Словаччини Юрая Бланара, його країна хоче допомогти українському народу пережити нову зиму. Уряд відправлятиме гуманітарну допомогу, яка буде орієнтована саме на це.

Новий уряд Словаччини не відправлятиме Україні зброю, однак дотримуватиметься контрактів на постачання військової допомоги на рівні приватних фірм. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ країни Юрай Бланар, пише TASR.

"Я чітко визначив позицію, що Словацька Республіка більше не надаватиме військову допомогу на урядовому рівні. Однак усі комерційні питання, пов'язані з контрактами на озброєння, є справою окремих компаній", — сказав міністр.

За його словами, Словаччина хоче припинення вогню в Україні, щоб вона стала розвиненою та інтегрованою державою. Ба більше, Бланар висловив підтримку бажання українців стати частиною Європейського Союзу.

"Насамперед, ми хочемо, щоб якнайшвидше було розпочато деякі ініціативи, пов'язані з припиненням вогню і пошуком мирного вирішення цього конфлікту. Тому що нинішній перебіг війни виглядає замороженим і не призводить до жодного результату", — сказав Бланар.

Дипломат сказав, що Словаччина хоче допомогти українському народу пережити нову зиму. Уряд країни відправлятиме гуманітарну допомогу, яка буде орієнтована саме на це. Бланар сказав, що його Словаччина профінансує виготовлення для української сторони двох установок для розмінування Bozena IV. Вони мають розпочати роботу в Херсонській області вже на початку 2024 року.

Нагадаємо, що ЗМІ 8 листопада повідомляли, що уряд Словаччини заблокував військову допомогу Україні на 40,3 млн євро. За інформацією журналістів, у Братиславі не затвердили пакет військової допомоги Україні, який був схвалений попереднім міністерством оборони країни.