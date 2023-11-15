"Дає надію": постраждалій від атаки ЗС РФ на Київ тигриці стало трохи краще (відео)

У Центрі порятунку диких тварин розповіли, що тигриця почала підніматися. Тигрюля продовжує проходити протизапальну терапію та отримує від фахівців знеболювальні.

Стан тигриці Тигрюлі, яка постраждала під час атаки ЗС РФ на Київ 11 листопада, дає надію, що серйозних ушкоджень тварина не зазнала. Про це розповіла голова Центру порятунку диких тварин Наталія Попова.

За її словами, тигриця почала підніматися. Зараз їй проводять протизапальну терапію та дають знеболювальні.

"Зараз не можна сказати, що їй зовсім краще. Але вона почала підніматися. Це дає надію, що серйозних ушкоджень немає", — сказала Попова.

Наталя Попова про стан Тигрюлі

Тигриця постраждала під час атаки ЗС РФ на Київ: що відомо

Нагадаємо, що 11 листопада тигриця Тигрюля під час атаки ЗС РФ на Київ через переляк отримала травму. За словами співробітників Центру, очевидно, тварина травмувала задні лапи або хребет. Тигрюля отримала протизапальну та знеболювальну терапію, і зараз за її станом пильно стежать.

Також повідомлялося, що 11 листопада близько 8:00 у Києві прогриміла серія вибухів. Повітряну тривогу оголосили вже після них. За словами мера Віталія Кличка, сили протиповітряної оборони працювали поблизу столиці на лівому березі. У Києві були зафіксовані виклики медиків через те, що люди почули сильні вибухи. Рятувальники постраждалих не виявили.