"Не найважливіші": чому Україна відправляє мало бійців на навчання на F-16 і Abrams (відео)

Президент Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ отримали надто мало танків Abrams. Більш того, з його слів, відправивши усіх пілотів на навчання, Україна ризикує втратити той флот, який має.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може відправити на закордонні навчання більше пілотів. Про це відомо з його брифінгу, відеозапис якого опублікували 15 листопада.

Лідер розповів, що тренувальні місії на винищувачах F-16 вже розпочалися, але вони поки що "мінімальні".

"Ми хочемо це пришвидшити й збільшити? Так! Для цього потрібні й пілоти. Тут ви повинні розуміти, що це складно, бо ми у війні", — зазначив Зеленський.

Він пояснив, що Україна не може просто взяти пілотів, які керують літаками, та відправити за кордон опановувати іншу техніку.

"Ми у війні. Це значить, що наші пілоти зараз воюють", — підкреслив президент.

Він описав, що держава має відривати частину пілотів від завдань, щоб відправити їх навчатися керувати літаками іншого класу.

"Тому цей баланс військові повинні організовувати спеціально так, щоб не втратити той флот, який у нас є", — наголосив політик.

Він розповів, що українські пілоти нині, хоч і не на F-16, виконують свої завдання на передовій. Зі слів Зеленського, Росія має повну перевагу у небі, але це "хоч якийсь стримувальний фактор".

"Там у нас дуже професійні хлопці, які з початку війни знищили дуже багато російських літаків. Тобто всіх відправити неможливо", — додав він.

Чому не відправляють більше танкістів на навчання на Abrams?

Також президент відповів на схоже запитання щодо навчань на танках Abrams. Він пояснив, що Україна має недостатню їх кількість.

"У нас, на щастя або на жаль, дуже багато різних танків, і Abrams — не виняток. Якісний танк, але у нас їх не дуже багато, чесно вам скажу", — сказав Зеленський.

Лідер висловив сподівання, що Україна розвиватиме міжнародні відносини та матиме більші постачання в майбутньому.

"Поки що сказати, що вони грають найважливішу роль на полі бою, складно. Їхнє число дуже маленьке", — заявив він.

Брифінг Володимира Зеленського (про F-16 і Abrams — з 48:59)

Нагадаємо, 10 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські пілоти вже розпочали навчання на винищувачах F-16 у повітрі. З його слів, тренування "просуваються згідно з планом".

Пізніше, 13 листопада, Ігнат спростував чутки про початок навчань на F-16 у Румунії. Представник Повітряних сил пояснив, що навчальний центр там лише будується.