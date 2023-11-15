Чехія заморозить усі державні активи Росії і вимагає цього від ЄС, — МЗС

За словами глави чеського МЗС Яна Липовського, російський режим, який вбиває мирне населення в Україні, фінансується коштом доходів компанії "Держзакордонвласність". Тепер діяльність цієї організації в Чехії заборонена.

За пропозицією міністра закордонних справ Чехії Яна Липовського, уряд країни вніс російську компанію "Госзагрансобственность" до національного реєстру санкцій. Тепер держустанова, яка управляє нерухомістю Російської Федерації за кордоном і підпорядковується безпосередньо президенту РФ Володимиру Путіну, не може користуватися своїми активами на території Чехії. Про це Липовський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X.

"За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморозку російських держактивів у Чехії. На цьому комерційна діяльність, за рахунок якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується", — написав міністр.

У чеських ЗМІ процитували пояснення МЗС до запроваджених санкцій.

"Держзакордонвласність є частиною російської федеральної економіки і діє на її користь", — йдеться в реєстрі санкцій Чехії, який веде Міністерство закордонних справ.

Санкції передбачають заборону на продаж об'єктів нерухомості, що належать Росії, за винятком чотирьох будівель, у яких розташовуються дипломатичні представництва та резиденція посла. Також заморожено всі рахунки, якими управляє "Держзакордонвласність"

"Російський режим, який вбиває мирне населення в Україні, фінансується за рахунок доходів цієї легальної організації", — заявив глава МЗС після засідання уряду.

Нерухомість, що потрапила під санкції, здебільшого розташована в Празі та Карлових Варах. Мешканцям орендованих квартир дозволили продовжити проживання на певних умовах.

Орендарям заборонено оплачувати рахунки готівкою, але вони можуть використовувати ці кошти, щоб проводити ремонтні роботи та підтримувати нерухомість у належному стані.

За відсутності таких витрат плата за оренду має вноситися на спеціальний рахунок, доступ до якого для Росії заморожений.

Чеські санкції проти Росії

Загалом Чехія заморозила російських активів більш ніж на 415 мільйонів євро.

До національного санкційного списку також потрапили:

московський патріарх Кирило;

російський олігарх Володимир Євтушенко та його син;

керівник виробництва ракет для РФ Борис Обносов і його зять, який проживає в Празі.

Ліпавський планує запропонувати ввести аналогічні санкції іншим країнам-членам Євросоюзу.

"Якби це вдалося реалізувати там, це був би великий успіх", — зазначив міністр.

Нагадаємо, нові санкції ЄС проти Росії торкнуться понад 120 осіб і компаній. Повідомляється, що в новому пакеті санкцій обмеження торкнуться військового, оборонного та ІТ-сектора. Також запропоновано нові обмеження на імпорт та експорт.

Раніше сталовідомо, що увійде до 12 пакету санкцій проти Росії. За словами журналістів, 12-ий пакет обмежень буде націлений проти здатності РФ обходити санкції та годувати свою військову машину. Зокрема, йдеться і про скорочення джерел доходів країни-терориста.