Не менше 7 ударів по Чугуєву: ЗС РФ обстріляли Харківську область ракетами С-300

За словами бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, ворог завдав ударів по Україні з району Бєлгорода, використавши ЗРК С-300.

У ніч на 16 листопада російські окупанти обстріляли ракетами Харківську область. По місту Чугуїв було завдано щонайменше 7 ударів. Про це у себе в Telegram написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали щонайменше 7 ударів по населеному пункту Чугуївського району. Попередньо — ракетами С-300. Наслідки влучень встановлюються", — написав він.

Зазначимо, що про ракетну небезпеку в Харківській області заявили Повітряні сили ЗСУ ще о 00:04 ночі. Також тривогу було оголошено в Донецькій області.

Також бригадний генерал юстиції Сергій "Марсель" Мельник у себе в Telegram повідомив, що ворог завдав ударів по Харківській області з району Бєлгорода, використавши ЗРК С-300.

Про відбій тривоги Повітряні сили повідомили о 1:04.

Нагадаємо, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що РФ може запустити понад 100 ракет по Україні. Час від часу ворог може застосовувати балістичні та аеробалістичні ракети. Російські військові накопичують крилаті ракети для більш інтенсивних ударів узимку.

Також глава МВС України Ігор Клименко 15 листопада заявив, що двоє співробітників ДСНС загинули внаслідок російського обстрілу в Запорізькій області. Співробітники ДСНС фактично одразу прибули на місце обстрілу гасити пожежу, але російські окупанти завдали повторної атаки.