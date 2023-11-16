"20 вантажівок за день": РФ активізувала перекидання резервів через Маріуполь, — мерія (фото)

За словами радника мера Петра Андрющенка, було зафіксовано рух військових колон з тягачами на північ від Маріуполя через селище Чермалик.

Збройні сили Російської Федерації активізували перекидання військового забезпечення та живої сили через Маріуполь та Маріупольский район. Про це 16 листопада повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко Telegram.

Зазначається, що перекидання техніки з бойовим комплектом переважно відбувається в напрямку Бердянська.

"Зафіксовано щонайменш дві колони по 10 вантажівок з БК через Маріуполь-Мангуш по вказаному напряму лише за вчора. Зафіксовано рух військових колон з тягачами на північ від Маріуполя через селище Чермалик", — розповів він.

За його інформацією, російська авіація знову заходить з напряму "Єйськ — Приморсько-Ахтарськ" в напрямку на північ Донецької області.

"Поменшало пусків КАБ та ракет в бік Запоріжжя над Маріуполем при збереженні активності авіації, що вказує о пріоритетах на півночі області", — повідомив Петро Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

В Маріуполі 16 листопада над акваторією порту знову зафіксовано патрулювання російських літаків та гвинтокрилів, розповідав радник мера міста.

"Враховуючи, що останнім часом домінантним портом для відвантаження в порт був саме Крим, можливо така активність авіації пов'язана з заходом в порт нових суден", — повідомив Петро Андрющенко.

Фото: t.me/mrplSprotyv

Фото: t.me/mrplSprotyv

Росіяни продовжують облаштовувати військові бази на території тимчасово окупованого міста Маріуполь Донецької області. Вони кардинально відрізняються від українських.

"Вишки спостереження по периметру, бійниці в парканах, станції зв'язку та РЕБ. Тут накопичують БК та тримають близько 100-150 осіб особового складу. Це лише одна з баз — не єдина, не унікальна та не сама велика", — зазначив радника мера.

Крім того, у Маріуполі Донецької області російські окупанти ховають докази бомбардування Драматичного театру, який зруйнували навесні 2022 року.

"Окупанти продовжують ховати під шарами бетону докази бомбардування Драматичного театру", — сказав Андрющенко.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що РФ почала будувати залізницю, яка має з’єднати Ростов-на-Дону із захопленим Кримом. Вона проходитиме через тимчасово окуповану частину Запорізької області. Росіяни не приховують, що збираються вивозити новим шляхом зерно та різноманітні ресурси з захоплених територій України. Вони визнають, що рухатись Кримським мостом зараз небезпечно.