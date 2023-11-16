На Одещині ухилянти платили за фіктивний шлюб із жінками з інвалідністю (фото)

Незаконну схему організувала 34-річна жінка, вона самостійно підшуковувала ухилянтів та жінок з інвалідністю, які погоджувалися укладати фіктивний шлюб.

В Одеській області правоохоронці викрили чергову схему, за допомогою якої ухилянти втікали з України. На цей раз чоловіки укладали фіктивні шлюби із жінками з інвалідністю. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

За інформацією слідства, незаконну схему організувала 34-річна мешканка Одеської області. Вона сама підшукувала ухилянтів та пропонувала допомогу у виїзді за кордон. Також вона шукала жінок з потрібною групою інвалідністю віком від 18 до 57 років, які за гроші погодяться укласти фіктивний шлюб. За свої послуги організаторка брала з військовозобов'язаних чоловіків 4,5 тис. доларів.

Фото: МВС Фото: МВС Фото: МВС Фото: МВС Фото: МВС

У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції кажуть, що фіктивна дружина перетинала кордон України разом із ухилянтом. Невдовзі вона поверталася в Україну де через деякий час розлучалася із чоловіком.

Правоохоронці затримали зловмисницю під час отриманні коштів за допомогу в укладанні фіктивного шлюбу. Під час обшуків у підозрюваних виявили висновки комісій про надання інвалідності, свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та договори.

Зазначається, що організаторці схеми та жінці з інвалідністю, яка погодилася укласти фіктивний шлюб повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон. Їм загрожує ув'язнення на термін від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон

Через дію воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Втім дехто з чоловіків таки може виїхати з України. Зокрема, право на виїзд за кордон мають багатодітні батьки, особи, які супроводжують осіб з інвалідністю або батьки чи опікуни, які доглядають за людиною з інвалідністю.

Окрім того, виїжджати з України можуть військовозобов’язані чоловіки, які внесені у систему "Шлях", мають бронювання від Мінекономіки або за станом здоров’я знятті з військового обліку. Також перетнути кордон на виїзд з України мають право чоловіки з інвалідністю, або ті, у кого інвалідність має дружина.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали чоловіка, який хотів незаконно виїхати з України. Він три дні блукав горами, втім він заблукав та зв’язався із рятувальниками.

Також 2 листопада в СБУ повідомляли, що затримали зловмисників, які за допомогою карети швидкої допомоги доставляли військовозобов’язаних чоловіків до кордону. Там їх зустрічав спільник організаторів схеми та допомагав втікати з України лісовими стежками.