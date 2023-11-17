Бундестаг не підтримав відправку Україні німецьких ракет Taurus

Депутати вважають, що допомога Україні від Заходу має бути більшою, тому й ЗСУ мають демонструвати більш масштабні успіхи, тому розгляд питання про надання ракет, який триває півроку, занадто довгий час.

В Німеччині попри те, що абсолютна більшість депутатів парламенту виступає за продовження допомоги Україні, зокрема, і військової, але 16 листопада Бундестаг не підтримав подання опозиції про постачання Україні крилатих ракет Taurus. Про це пише "Укрінформ".

Спікери від блоку християнських партій наполягали на тому, що Німеччина може більше допомогати у питанні військової підтримки, зокрема, передати далекобійні ракети "Taurus".

"Питання Taurus повинно бути практичним. Крим має особливе символічне значення для Путіна, а відтак треба обрізати лінії постачання, російські війська підуть у Росію, коли не матимуть достатньо зброї. Крим належить Україні, він має повернутися в Україну, і одним з інструментів для цього є Taurus", — заявив депутат-консерватор Родеріх Кізеветтер.

Він додав, що "Україна не має програти, а Росія не має перемогти".

Член ліберальної партії Маркус Фабер визнав, що пів року – занадто довгий строк для того, щоб дискутувати про ракети, а Александер Мюллер, член Вільної демократичної партії, додав, що українцям вдається нищити ЧФ РФ за допомогою сучасної зброї та продовжувати експортувати збіжжя країнам, які його потребують.

Депутат Робін Вагенер зі свого боку зазначив, що успіхи ЗСУ на полі бою могли б бути більшими, якби Захід допомагав більше.

"Путін не хоче переговорів, він хоче підкорення України", — заявив Вагенер тим, хто закликає до перемир’я.

До припинення вогню традиційно закликали депутати Лівої та праворадикальної "Альтернативи для Німеччини". Прадставники цих політсил вже понад 20 місяців стверджують, що постачання Україні західної зброї лише затягує війну.

Перед голосуванням тривали півторигодинні дебати. Питання передадуть на доопрацювання Комітету з питань закордонних справ.

Нагадаємо, що за словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, ЗС РФ готуються знову атакувати українські електростанції, щоб залишити населення без електрики та опалення. Міністр висловився про небажання Німеччини надавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Нагадаємо, 19 жовтня посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що в Берліні вирішили зараз не постачати Києву далекобійні ракети Taurus.