Мобілізація в Україні: чи можуть призвати на службу осіб з інвалідністю III групи

III група вважається легкою інвалідністю, тобто це легкі розлади здоров'я, з якими людина може воювати, вважає адвокат Іван Ліберман. Він наголосив, що служба в ЗСУ може бути альтернативною.

Під час загальної мобілізації на військову службу до лав Збройних сил України можуть мобілізувати осіб з інвалідністю III групи. Про це повідомило видання "Факти".

Згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час загальної мобілізації військовозобов'язані, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на пів року відповідно до висновку ВЛК. Зокрема, в законі не вказано групу інвалідності, з якою не можуть призвати на службу.

Крім цього, відповідно до закону, на військову службу можуть призвати осіб з інвалідністю за їхньою згодою та лише за місцем проживання.

Зі слів адвоката Івана Лібермана, III група вважається легкою інвалідністю — легкі розлади здоров'я, з якими людина може воювати. Він зазначив, що брати участь у бойових діях можна в різний спосіб — підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу. Адвокат наголосив, що служба в ЗСУ може бути різною, зокрема це так звана альтернативна служба.

Крім цього, він прокоментував мобілізацію осіб з інвалідністю "за їхньою згодою".

"Як засвідчує практика, усе що тимчасове або за згодою, дуже швидко починає бути обов’язковим, ще й під відповідальність", — сказав Іван Ліберман.

Він розповів, що до початку повномасштабного вторгнення багато українців підробили довідки про інвалідність III групи для того, щоб отримувати соціальні виплати, пільги та їздити до санаторіїв.

"Таким чином, багато здорових людей, у яких немає інвалідності, зараз будуть тимчасово за згодою, а потім і обов’язково служити у війську", — додав Ліберман.

Нагадаємо, військово-лікарська комісія визначає, чи може військовозобов'язаний громадянин воювати та виконувати бойові завдання за станом здоровʼя. Зокрема, люди, що мають певні хвороби хребта, можуть мати звільнення від проходження служби.

Раніше речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що постановою Кабміну №1487 визначено зразок повістки, проте не вказано, в яких місцях її можна виписувати чи вручати. З його слів, її можна вручити за місцем проживання, роботи, на блокпосту чи в будь-якому населеному пункті.