У США почалася підготовка українських пілотів до польотів на F-16, — Пентагон

За даними Міноборони США, паралельно з навчанням українських військових вирішується питання забезпечення Києва запасними частинами для цих літаків.

Наразі українські льотчики готуються до керування винищувачами F-16 на території Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє сайт Пентагону.

"Міністерство оборони вже бере участь у навчанні готових українських пілотів керувати літаком F-16. Паралельно вирішується питання забезпечення України запасними частинами для цих літаків", — ідеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначено, що українські військові проходять навчання на винищувачах F-16 як у Сполучених Штатах, так і в Європі.

Пентагон нагадав, що ще цього року Держдепартамент США висловив готовність схвалити передачу Україні винищувачів F-16 третьою стороною. Нідерланди, Данія і Норвегія також висловили свої наміри поставити ці літаки, виводячи їх із власних ВПС.

"Щоб гарантувати українським пілотам успіх в експлуатації F-16, вони проходять навчання в США і Європі як з льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування", — зазначили в Міноборони США.

Заступник міністра оборони США із закупівель і матеріально-технічного забезпечення Білл Лапланте заявив, що винищувачі F-16, призначені для українських льотчиків, можуть вийти з ладу протягом кількох місяців без необхідних запасних частин. У зв'язку з цим США планують створити запас запчастин для цих літаків на 90 днів.

"Ми не дозволимо цьому статися. І якщо інші країни не нададуть запасні частини, ми знайдемо і надамо їх", — сказав Лапланте.

Нагадаємо, 10 листопада представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські пілоти вже розпочали навчання на винищувачах F-16 у повітрі. За його словами, тренування "просуваються згідно з планом".

Пізніше, 13 листопада, Ігнат спростував чутки про початок навчань на F-16 у Румунії. Представник Повітряних сил пояснив, що навчальний центр там тільки будується.