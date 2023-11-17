"Паралізували країну на години": Зеленський доручив знайти рішення проблеми вильоту "МіГів"

За словами глави держави, носії ракет "Кинджал" створюють додаткову проблему для населення. Повітряні тривоги можуть тривати по кілька годин, що в результаті призупиняє діяльність громадян.

Президент України Володимир Зеленський висловився про вильоти російських літаків МіГ, які на кілька годин на день можуть "паралізувати" роботу всієї країни. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі 17 листопада.

Під кінець робочого тижня глава держави провів чергове засідання Ставки, на якому ухвалюються важливі рішення. Зокрема, йшлося і про збільшення тривалості повітряних тривог, коли в повітря підіймається носій ракет "Кинджал".

"Доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "Кинджалів" не паралізували країну на години", — пише Володимир Зеленський.

Яким буде це рішення — поки що невідомо.

Окремо на Ставці порушували питання забезпечення Сил оборони наступного року. Міністр оборони Рустем Умєров зачитав доповідь про потреби захисників у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні тощо. Усе те, що необхідно для подальшого звільнення територій.

"Реалізація поточних контрактів. Контрактування на наступний рік як з вітчизняним ОПК, так і з закордонними постачальниками. Систематизація очікуваної міжнародної технічної допомоги", — продовжив глава держави.

Нагадаємо, 16 листопада представник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що РФ може влаштовувати повітряні тривоги по 12 годин на день. Росіяни й надалі продовжуватимуть користуватися такою тактикою, щоб вимотувати українців.

15 листопада Фокус повідомляв, чим загрожують бізнесу багатогодинні тривоги через зліт МіГ-31 на території Росії.