Скандал із псевдоволонтерами: поліція обшукує київський благодійний фонд

За інформацією правозахисника та ветерана війни Олега Симороза, правоохоронці викликали на допит очільника фонду та його спільників.

Правоохоронні органи проводять обшук у Благодійному Фонді "Врятуй рідну країну", який підозрюють у шахрайстві із використанням військової форми. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі ветеран війни та правоозахисник Олег Симороз.

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Зазначається, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Відтак обшуки проводяться у його рамках на підставі ухвали слідчого судді. Окрім того, правозахисник також повідомив, що очільника фонду Миколу Осаулу та його спільників викликано на допит.

У чому підозрюють благодійний фонд

17 листопада між так званими волонтерами, які у військовій формі збирали гроші, та небайдужими українцями стався конфлікт. Активістів обурило, що особи, які збирають кошти, одягнені у військові форму, однак не є військовослужбовцями.

Також, як писав правозахисник Олег Симороз, під час розмов із представниками фонду до них підійшли "тітушки", які насміхалися з поранення військового та розповідали, що носити військову форму можуть всі.

Фото: Олег Симороз Фото: Олег Симороз

На місці події прибули правоохоронці, які затримали п’ятьох представників фонду. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства. Також зазначалося, що усі представники фонду та документація організації пройде перевірку.

Благодійний фонд "Врятуй рідну країну" — що відомо

Благодійний фонд, діяльність якого зараз перевіряє поліція, вже неодноразово потрапляв у поле зору активістів та правозахисників. Зокрема, чоловіки у військовій формі зі скриньками просять людей зробити пожертву на Збройні сили України.

Власне, ще у квітні військовий капелан Сергій Дмитрієв писав, що представники цього благодійного фонду використовують військову форму та користуючись довірою перехожих збирають кошти, однак "незрозуміло на що і для кого".

Згідно із розслідуванням ЗМІ, військові, для яких фонд начебто збирає кошти, навіть не знають про це. Так, журналісти з’ясували, що фонд часто збирає кошти на автомобілі для конкретних бригад, втім військові про такі збори не знають та ніяких автомобілів вони не отримували.

Варто зазначити, що чоловіки, які збирають кошти від імені фонду, отримують за це "зарплату". Зокрема, вони самі повідомляли журналістам, що за день одній особі платять 800-1000 гривень.

Також правоохоронці повідомляли журналістам ще наприкінці травня, що відносно представників фонду "Врятуй рідну країну" розпочато кримінальне провадження за шахрайство.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань викрило псевдоволонтерів, які продавали військовослужбовцям безкоштовні автомобілі. Завозили автомобілі в Україну вони під виглядом гуманітарної допомоги використовуючи благодійний фонд.

Також на початку серпня в Україні викрили зловмисників, які через інтернет продавали неіснуючі автомобілі та дрони. Після того, як жертви перераховували шахраям гроші, зловмисники зникали