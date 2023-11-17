"Суцільна брехня": влада Москви заборонила мітинг дружин мобілізованих через "ковід"

Заборона на масові заходи в російській столиці була введена через пандемію ще 2020 року і саме це стало причиною відмови провести акцію протесту. Дружини окупантів обурені, адже інші активності продовжують проводити.

Влада Москви відхилила прохання дружин мобілізованих росіян провести мітинг у столиці. Вони хотіли вимагати повернути своїх чоловіків, які зараз перебувають в Україні. Про це повідомив профільний Telegram-канал "Путь домой", який займався організацією заходу.

В офіційній відповіді заявлено, що причиною відмови узгодження мітингу є "епідеміологічна ситуація, що складається в місті", і що на території Москви досі діє заборона на масові заходи, яку запровадили ще 2020 року через пандемію коронавірусу.

"У Москві прийшла відмова на прохання погодити мітинг. Причина? Увага, барабанний дріб. Ковідні обмеження. Чому тоді проводяться публічні заходи? Чому інші мітинги дозволяють, а сім'ям військовослужбовців ні? Де справедливість по відношенню до нас? Для кого це суцільна брехня? Народ і так знає, що відбувається", — йдеться в повідомленні.

Дружинам мобілізованих росіян відмовили в проведенні мітингу Фото: Telegram

Окремо в офіційній відповіді, яку підписав заступник начальника департаменту регіональної безпеки та протидії корупції Кирило Малишкін, росіянам нагадали про відповідальність, якщо захід все ж таки буде проведено.

Попередньо мітинг дружин мобілізованих росіян мав відбутися 25 листопада, однак якими будуть їхні дії тепер — невідомо.

Нагадаємо, 8 листопада дружини мобілізованих уже проводили мітинг у центрі Москви, однак він тривав лише 5 хвилин. Після того, як вони розгорнули плакати, до них підійшла поліція. У результаті вони пішли, адже нібито "домоглися максимуму". При цьому, більшість із них висловилися на підтримку війни, однак вважають, що настав час замінювати окупантів на інших.