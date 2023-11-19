Наступ ЗСУ в Херсонській області: триває перекидання додаткових сил на лівий берег Дніпра, — ISW

Американські аналітики пишуть, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію в Херсонській області та перекидають на лівий берег Дніпра додаткову піхоту.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) у вечірньому звіті за 18 листопада зазначили, що ЗСУ продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області та перекидають на цю ділянку фронту додаткову піхоту.

За словами аналітиків, ЗСУ за підтримки артилерії завдали удару по підрозділах ЗС РФ у районі населених пунктів Пойма (4 км від Дніпра і 10 км на південний схід від Херсона), Піщановка (3 км від Дніпра і 13 км від Херсона), а також Кринки (2 км від Дніпра і 30 км від Херсона). При цьому, як пишуть експерти, триває перекидання української піхоти на лівий берег Дніпра.

Згідно зі зведенням ISW, триває контрбатарейна боротьба між ЗСУ та ЗС РФ на цій ділянці фронту. Експерти, з посиланням на повідомлення російських військових блогерів, пишуть, що ті непокояться з приводу українських контрбатарейних можливостей.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) у вечірньому звіті за 18 листопада, зазначили, що ЗСУ продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області та перекидають на цю ділянку фронту додаткову піхоту Фото: ISW

Водночас Генеральний штаб ЗСУ в ранковому звіті за 19 листопада повідомив, що контрбатарейна боротьба триває на лівому березі Дніпра на Херсонщині і ЗСУ завдають вогневого ураження тилам окупантів. Сили оборони, згідно з повідомленням, продовжують утримувати раніше відвойовані позиції на цій ділянці фронту.

При цьому за останню добу українська авіація завдала 6 ударів по місцях скупчення живої сили російських окупантів. Було уражено російські пункти управління, склади зі зброєю та технікою.

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, за добу приблизні втрати ЗС РФ на всіх ділянках фронту становили 1190 осіб, 13 танків і 18 артилерійських систем.

Нагадуємо, що радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що військові повинні говорити про проблеми з мобілізацією в Україні. За його словами, військові повинні пояснювати людям, яким чином йде набір до ЗСУ і давати чітку аргументацію процесу мобілізації, як уже писав Фокус.

Також, згідно з повідомленням начальниці прес-центру Сил оборони Півдня України, ЗСУ змогли відкинути російські війська в Херсонській області на відстань від 3 до 8 км від річки Дніпро, як уже писав Фокус .

Нагадуємо, що представник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков заявив, що ЗС РФ готуються до "жесту доброї волі" в Херсонській області. Російські окупанти крадуть "все підряд" у місцевих і набивають цим цілі вантажівки. Крім того, за даними обладміністрації, в окупованій частині регіону тепер значно складніше отримати медичну допомогу — потрібно їхати до Криму.