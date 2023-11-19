Дістали за 60 км: ЗСУ показали кадри знищення ЗРГК "Панцирь-С1" на Херсонщині (відео)

Відео удару по російській установці "Панцирь-С1" записали за допомогою дрона ЗСУ, якому нічого не заважало летіти на висоті 30 метрів над землею. Дрон зафіксував приліт українського снаряда, який дістав глибокий тил ЗС РФ.

Російський комплекс ППО ЗРГК "Панцирь-С1" вибухнув внаслідок влучання українського снаряда, який прилетів у глибокий тил ворога. OSINT-розслідувачі встановили координати точки влучання, яка виявилась за 60 км від можливого місцерозташування Сил оборони. Відео влучання по російському "Панцирь-С1" опубліковане у Telegram-каналі "Сили оборони півдня України".

На відео вказано, що завдяки удару росіяни втратили "захисний панцир". Також вказується, що орієнтовна вартість підірваного пристрою — близько 15 млн дол.

ЗРГК "Панцирь-С1" стояв посеред поля, свідчить запис, зроблений українським розвідувальним дроном, який ширяв на висоті 30-40 метрів. Установка встигла зробити один постріл. Після цього по ній прилетів снаряд, випущений з невказаного зразка української зброї. Запис зафіксував потужний вибух, від якого в усі боки розлетілись уламки. Також дрон показав, що залишилось від російського "панциря", коли розвіявся дим.

OSINT-розслідувачі встановили координати точки влучання по ЗРГК "Панцирь-С1" ЗС РФ — 46.338690,33.503098. Точка розташована на південний захід від Чаплинок на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Відстань до правого берега Дніпра — більш як 60 км. Орієнтовна дата влучання — 17 листопада, вказують розслідувачі.

Де стояв ЗРГК "Панцирь-С1" ЗС РФ на Херсонщині Фото: Google Maps

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині — деталі

Зазначимо, 17 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ мають плацдарм на лівому березі Дніпра. При цьому раніше військові аналітики зазначали, що на лівобережжі Херсонщини у "сірій зоні" перебуває місцевість від Голої Пристані до Кринок під Новою Каховкою. Орієнтовна площа сірої зони — близько 200 кв. км.

Між тим 19 листопада начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що Сили оборони просунулись на лівобережжі на 3-8 км. Аналітики Інституту вивчення війни вказали, що українське командування і далі має можливість перекидати піхоту через Дніпро. При цьому перелічили, про які точки ідеться — біля Пойми, Піщанівки, Кринок. При цьому продовжується контрбатарейна боротьба, яка, як пишуть російські військкори, їх "тривожить".

Нагадуємо, український снайпер дістав до російського солдата на відстані 3,8 км. Вказується, що це світовий рекорд, при чому його встановили за допомогою гвинтівки, виробленій в Україні. Водночас представник збройної галузі Болгарії заявив, що постачання снарядів радянського зразка для ЗСУ під загрозою. Причина проблем — можлива наявність спецагентів ГРУ в болгарському уряді та ЗМІ.