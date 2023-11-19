"Заупокійні" заяви: експолковник ФСБ РФ пояснив, хто розповідає про "смерть" Путіна (відео)

На думку російського опозиціонера Гудкова, насправді Путін навряд чи помер. Якби це дійсно сталось, то у Росії почалась би "гризня", яку усі відразу б помітили.

У оточенні президента РФ Володимира Путіна є люди, яким вигідно час від часу поширювати інформацію про його смерть. У випадку, коли очільник Кремля все ж помре, у Росії відразу усе зміниться. Про деякі деталі ситуації у РФ розповів експолковник ФСБ та нинішній опозиційний російський політик Геннадій Гудков. Коментар опозиціонера пролунав у ефірі порталу "24 канал".

У ефірі порталу нагадали 30-хвилинний виступ очільника ФСБ РФ Миколи Патрушева, яка звучала як справді "заупокійна заява". Зокрема, росіянин говорив про Путіна у минулому часі: "Он детально знал положение дел в стране, имел четкую программу действий, видел цель, представлял задачи", — говорив один кремлівський посадовець.

Геннадій Гудков оцінив концепцію про мертвого Путіна, який начебто помер 26 жовтня і "лежить в холодильнику". На його думку, ця концепція "непогана — вона руйнує імідж Путіна, ослаблює його". Однак, з іншого боку, якщо подібна інформація поширюється, то це вигідно "комусь дуже сильному та впливовому, хто може сперечатись з Путіним".

Отже, підсумував Гудков, діяти подібним чином може, наприклад, людина, яку розглядають як "регента Путіна". Опозиціонер вказує, хто це може бути: "усі дивляться на Патрушева". З іншого боку, згадує власника "Роснефти" Ігоря Сечіна — він, на його думку, є не менше впливовим. Врешті визнав, що точної інформації не має.

Однак наразі за усіма ознаками володар Кремля все ж живий, зазначив опозиціонер. Якби це було не так, то "це викликало б жахливу турбулентність у верхніх ешелонах влади". Оскільки цієї "турбулентності" немає, то немає "гризні, сварок, "підстав", розправ, арештів".

Інформація про смерть Путіна - див. з 40:05

Чи помер Путін — деталі ситуації

Зазначимо, 26 жовтня російський політолог Валерій Соловей повідомив, що начебто Путін помер, але про його смерть офіційно не повідомили. Натомість очільника Кремля тримають у холодильнику, а замість нього політикою займаються його двійники.

Про схожу ситуацію писало західне видання Newsweek. Журналісти вказували, що замість Путіна дійсно діють двійники. При чому один з цих двійників навмисно має приїхати в Китай і познайомитись з лідером КНР Сі Цзіньніном. Привід для знайомства — китайські урядовці мають оцінити, чи можна з ним мати справу.

Російський блогер Марк Фейгін оприлюднив свою думку щодо того, кому вигідні повідомлення про смерть очільника Кремля. Зокрема, зазначив, що це може бути вигідно самому Кремлю — показати, що Путін "неубиваємий".

Нагадуємо, 11 листопада у медіа зауважили, що Микола Патрушев виступив на тлі карти РФ, на якій не було позначено територій, окупованих в Україні. Між тим голова ФСБ заявив, що у Москві планують встановити додаткові установки ППО, щоб захиститись від можливих ударів ЗСУ.