Мобілізація в Україні: хто може звільнитись з військової служби у ЗСУ

Попри воєнний стан українські військовослужбовці мають право на звільнення. Проте для цього потрібні певні підстави.

В Україні тривають воєнний стан та мобілізація населення. Проте військові можуть звільнитися зі служби в ЗСУ, якщо мають на це законні підстави. У цьому розібрались журналісти "24 каналу".

Хто може звільнитись з військової служби в Україні?

Відповідно до закону "Про військовий обов’язок і військову службу", у воєнний час зі служби можна звільнитись:

за станом здоров’я;

за сімейними обставинами;

за віком;

у зв'язку з вироком суду.

Як відбувається звільнення зі служби в ЗСУ?

Для того, щоб звільнитись у воєнний час, військовий має надати рапорт на ім’я командира своєї частини. У ньому необхідно вказати підстави для звільнення, а також надати потрібні документи.

Командир зобов’язаний розглянути рапорт і ухвалити рішення щодо звільнення.

Важливо, що рапорт необхідно подати вчасно — не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня звільнення.

Чи можна знятись з військового обліку?

Статтею 37 того ж закону встановлені категорії громадян, яких можуть знімати з військового обліку.

Йдеться про українців, які:

вибувають в іншу місцевість до нового місця проживання;

виїжджають на понад три місяці за кордон;

взяті на облік військовозобов'язаних.

Також зняти з військового обліку можуть тих, хто закінчив або достроково припинив альтернативну службу.

Нагадаємо, є ще декілька категорій громадян, які можуть бути знятими з військового обліку. Фокус розібрався у відповідному законі та пояснював, як відрізняються вимоги для обліків призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Українські військові, які звільнилися зі служби, мають право на одноразові виплати. Їхній розмір залежить від підстав надання грошової допомоги.