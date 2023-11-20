Іран вперше показав оновлену "гіперзвукову" ракету Fattah 2: на що вона здатна

Під час виставки досягнень Військово-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції продемонстрували оновлену ракету Fattah 2.

Військово-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану представили оновлену ракету Fattah 2, яку називають гіперзвуковою. Про це повідомляє державне видання IRNA.

В Університеті аерокосмічної науки і техніки Ашура були продемонстровані останні досягнення Ірану в аерокосмічних технологіях. Серед іншого була показана ракета Fattah 2. Вона позиціюється як ракета двох класів Hypersonic Glide Vehicle (гіперзвуковий планер) та Hypersonic Cruise Missile (гіперзвукова крилата ракета).

Фото: IRNA

Заявляється, що Іран є однією з чотирьох країн у світі, які здатні створювати гіперзвукові ракети. При цьому зазначається, що перше покоління ракет Fattah було представлено 6 червня 2023 року. Що саме змінилось у Fattah 2 не повідомляється. Разом з тим відомо, що боєприпас обладнано прямоточним повітряно-реактивним двигуном й турбореактивним двигуном для керування рухом.

Стверджувалось, що перше покоління ракет Fattah має радіус дії до 1400 км й здатне подолати будь-яку систему ППО.

Нагадаємо, 6 червня Іран представив першу гіперзвукову ракету Fattah, яка нібито має розвивати швидкість до 18 000 км/год.

22 червня сталі відомі основні характеристики гіперзвукової ракети Fattah.