Армія РФ вперше застосувала касетні авіабомби РБК-500: що відомо про нову загрозу

На авіабомбу РБК-500 встановили комплект крил для збільшення точності та дальності ударів. Для ЗС РФ це нова загроза.

В російських телеграм-каналах розповсюдили відео застосування касетної авіабомби в Донецькій області. Заявляється, що окупанти модернізували авіабомби РБК-500. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська скинули касетними авіабомбами РБК-500 по позиціях Сил оборони в районі Старомайорського. Пропагандисти стверджують, що авіабомби модернізували. Їх зробили планувальними. РБК-500 має касетну бойову частину. Окупанти стверджують, що удар став першим масованим застосуванням таких снарядів.

РБК-500 – що відомо про бомбу

РБК — це разова бомбова касета. Існує два види РБК: обтюраторного типу та з центральним запально-розривним зарядом. Перший варіант має в конструкції обтюраторний диск, який після детонації займається та під дією порохових газів викидає касетні суббоєприпаси. У другому випадку в конструкції бомби є центральна перфорована труба. Під час детонації ініціюється вибух, який розсіює авіабомби на більшій площі.

Схематичне зображення авіабомб РБК двох типів

РБК-500 може мати різні бойові частини: осколково-фугасну, протитанкову або бетонобійну. Маса одного суббоєприпасу може складати від 2,5 кг до 50 кг. Російські окупанти вже використовували проти України касетні авіабомби РБК-500 з протитанковою боєголовкою ПТАБ-1.

Проте вперше російські війська застосували РБК з комплектом крил УМПК, які мають збільшувати дальність польоту. Окрім цього касетна бойова частина несе більшу загрозу для піхоти через більшу площу ураження.

Нагадаємо, 7 листопада аналітики пояснили, як у РФ створили керовану авіабомбу ФАБ-250 комплектом УМПК.

5 вересня у РФ заявили про створення планувальних бомб ФАБ-1500 з 675-кілограмовою бойовою частиною.