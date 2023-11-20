На фронті вперше засвітився німецький танк Leopard 1A5 (фото)

Німеччина разом з партнерами передала українській армії вже понад 30 Leopard 1A5. Тепер машина вперше зʼявилась в зоні бойових дій.

На одному з напрямків українські військові вперше показали танк Leopard 1A5 в зоні бойових дій. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі.

Німеччина разом з союзниками вже передала Україні декілька десятків танків Leopard 1A5. Машина має відмінну оптику, 105-мм гармату та доволі слабке бронювання. Як пише Forbes, біля лінії фронту український Leopard 1 засвітився без будь-якого додаткового бронювання: динамічного захисту чи решіток від ураження дронами-камікадзе.

Автор зазначає, що Leopard 1A5 може поступатися по рівню захисту навіть словенським M-55S, які є глибоко модернізованими Т-55. Бронювання німецьких машин складає 70 мм сталі. Не виключено, що в Україні дійдуть до того, щоб покращити захист німецьких машин. Так вже було з більш сучасними Leopard 2A4. Їх дообладнали динамічним захистом "Контакт".

Покращення танків вимагає часу та дозволу виробника на зміну в конструкцію Leopard 1A5. Якщо українські підприємства не справляються чи "Контакт" встановити на Leopard 1 неможливо, то є вихід. Автор пише, що німецька компанія IBD Deisenroth Engineering виробляє пакет додаткового бронювання для Leopard 1 під назвою MEXAS.

Leopard 1C2 з пакетом MEXAS

Нагадаємо, 14 листопада Німеччина передала Україні чергову партію з 10 танків Leopard 1A5 наряду з іншим озброєнням.

Також Rheinmetall повідомив, що Україна замовила понад 30 Leopard 1 та машин на його базі.