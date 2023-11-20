Через йогу: у Київському музеї закрили кадри обстрілу пологового будинку в Маріуполі (фото)

У Національному музеї Тараса Шевченка відбулося заняття з йоги, заради якого організатори завісили моторошні кадри обстрілів Маріуполя. Після масової критики компанія принесла свої вибачення за інцидент.

У неділю, 19 листопада, в Національному музеї Тараса Шевченка в залі, присвяченому виставці World Press Photo 2023, де представлені фото обстрілу пологового будинку в Маріуполі, відбулося заняття з йоги. Для цього знімки були заховані за фіранками. Про це написала журналістка Христина Бердинських у Facebook.

За її словами, на цьому ж поверсі відбулося заняття фітнес-клубу, який до того ж опублікував у соцмережах анонс сеансу йоги на тлі цих "дуже важких" фото.

Через йогу в Київському музеї закрили кадри обстрілу пологового будинку в Маріуполі

Після того як повідомлення викликало негативну реакцію у відвідувачів, його видалили. Проте музей ухвалив рішення не скасовувати спортивний захід, а провести його вранці, до відкриття музею. Фото обстрілів українського Маріуполя просто сховали за фіранками.

"Не знаю хто в цій ситуації гірший — фітнес-клуб чи музей", — додала наприкінці журналістка.

Пост Христини Бердинських

Також інцидент прокоментував і фотограф, лауреат премії World Press Photo 2023 Євген Малолетка.

"Це такий бізнес по-українськи. Національний музей Тараса Шевченка і ця спортивна студія вирішили, що чхати вони хотіли на всіх. Зокрема, на загиблих та їхні родини. Спочатку музей хотів зняти роботи, але організатори їм заборонили, тому вони просто вирішили їх закрити простирадлами. По всьому світу проходять виставки World Press Photo, де таких казусів не допускають. Що вже говорити про країну, в якій триває війна", — заявив він.

Реакція музею на проведення йоги в залі виставки

Директор Національного музею Тараса Шевченка Дмитро Стус у коментарі для "УП" підтвердив факт проведення заняття і сказав, що не згоден з обуренням людей: "А що, люди, які тут живуть, не можуть мати право на релакс?"

Крім того, Стус звинуватив організаторів World Press Photo в "роздмухуванні скандалу навколо події".

Реакція спортивного клубу

Мережа спортивних клубів Smartass опублікувала повідомлення, в якому попросила вибачення за цей інцидент. У зверненні йдеться про те, що тренування мало відбуватися "за наявності попередньої експозиції", однак її змінили на виставку військових фото.

"Ми, як свідомий бізнес, у жодному разі не заперечуємо важливість контексту, в якому ми живемо, та, зокрема, важливість експозиції, проявом чого є регулярні благодійні тренування, підтримка соціальних ініціатив та тренерів, які сьогодні служать у лавах ЗСУ. Однак ми розуміємо, що саме викликало питання і приносимо свої вибачення за цей інцидент", — зазначили організатори заняття з йоги.

Реакція клубу

Нагадаємо, 9 березня 2022 року авіація ЗС РФ скинула бомби на лікарню в центрі Маріуполя. У результаті повністю зруйновано пологове, терапевтичне та дитяче відділення.

Про те, що на лікарню в центрі міста скинули бомби, першими повідомили в Маріупольській міськраді, а пізніше з'явилася уточнювальна інформація про те, що одна з бомб зруйнувала пологовий будинок. Також знищено дитяче і терапевтичне відділення лікарні.

Президент України Володимир Зеленський показав результати бомбардувань зсередини будівлі і вкотре закликав закрити небо. За словами глави Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, відомо про 17 поранених породіль і співробітників. Щодо загиблих, зокрема й немовлят, то, за останніми даними, їх немає, проте інформацію ще уточнюють і перевіряють.