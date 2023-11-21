На штурми йдуть "Шторм Z: РФ продовжує наступати і стягувати резерви на сході, — Сирський

За словами командувача Сухопутними військами ЗСУ, на Куп'янському напрямку противник продовжує наступальні дії, а на Лиманському — стягує резерви і проводить перегрупування.

Для штурмів українських позицій за всіма напрямками ЗС РФ продовжують використовувати підрозділи "Шторм Z", "Шторм Z", які сформовані з ув'язнених і військових "штрафників". Про це написав у себе в Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, на Куп'янському напрямку противник продовжує наступальні дії. Росіяни хочуть вийти на населений пункт Синьківка, Харківської області, щоб потім рушити безпосередньо на Куп'янськ. Однак Сили оборони України відбивають усі атаки окупантів на цьому напрямку.

Крім того, як повідомив Сирський, на Лиманському напрямку росіяни стягують резерви й проводять перегрупування, щоб підготуватися до продовження атак.

"Поблизу Бахмута тривають важкі бої. Окупанти продовжують атакувальні дії. Противник намагається вибити українських захисників із позицій у районі Кліщіївки. Сили оборони тримають оборону і завдають величезних втрат російським військам, як у техніці, так і в живій силі", — написав Сирський.

Він також зазначив, що з початку місяця оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" було ліквідовано понад 6,5 тисяч російських окупантів, знищено або пошкоджено близько 800 одиниць військової техніки окупантів. Серед них 79 танків, 136 одиниць броньованої техніки та 170 різних зразків ворожої артилерії.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині прилетіло по колоні РФ, яку перед цим показав росіянин. Помічник російського губернатора заперечує, що став коригувальником ЗСУ, йдеться в дописі росЗМІ. Однак фотографії та відео підтверджують, що росіянин детально показав, куди треба бити.