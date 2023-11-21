У росіян паніка: плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра застали ЗС РФ зненацька, — розвідка

Те, що Сили оборони формують плацдарм на лівобережжі Херсонщини, російські військовослужбовці не одразу зрозуміли, оскільки спершу ЗСУ просто тримали в напрузі супротивника шляхом постійних вилазок.

Поява українських плацдармів на лівобережжі Дніпра в Херсонській області стала для російських військових з окупаційного угруповання настільки несподіваною, що навіть почасти викликає паніку. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк у коментарі LIGA.net

"Зараз ми бачимо, що через присутність підрозділів Сил оборони України на лівобережжі Херсонщини в росіян є певна паніка", — пояснив він, додавши, що в лавах окупаційного угруповання активно проводиться перегрупування, намагаються перекидати нові формування.

Він додав, що розрахунок противника полягав у тому, щоб наявними силами й засобами утримати захоплені території.

Повідомляється також, що поява українських плацдармів на лівобережжі Херсонської області стала можливою завдяки підготовленим людям і ретельному плануванню, зазначив військовий експерт Олексій Гетьман.

"До того, як почали працювати морпіхи, майже пів року туди висаджувалися наші диверсійно-розвідувальні групи", — пояснив він.

Те, що ЗСУ форсують плацдарм, у лавах окупантів не одразу зрозуміли, оскільки спочатку українські бійці просто тримали противника в напрузі шляхом регулярних вилазок.

Таким чином, вдалося приспати пильність, і, судячи з усього, появу українських військових, росіяни розглядали як чергову диверсійну активність, зазначив він.

Нагадаємо, що Петро Черняк розповів про те, чи повторять російські війська торішній "рекорд грудня" — 236 ракет протягом місяця.

Також повідомлялося, що, за даними ISW, українські захисники просуваються на лівобережжі Херсонської області, у районі Кринок тривають бої.