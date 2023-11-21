США можуть заморозити військову допомогу Азербайджану через загрозу конфлікту з Вірменією

Законодавці планують заборонити президенту США виділяти пакети допомоги у сфері безпеки у 2024 і 2025 фінансових роках через побоювання конфлікту на півдні.

Сенатори США ухвалили закон, який передбачає припинення допомоги Азербайджану у сфері безпеки на наступні два роки. Про це повідомляє Defense News.

У наступні два роки Азербайджан може не отримати допомоги Сполучених Штатів у сфері безпеки через побоювання вторгнення в південну Вірменію найближчим часом. Законопроєкт про захист вірмен представив сенатор Гарі Пітерсон. Він забороняє президенту Джо Байдену надавати виняток у 2024-2025 фінансових роках, необхідний для розблокування допомоги Азербайджану у сфері безпеки. Сенатор підтримав законопроєкт, тепер за нього мають проголосувати в Конгресі.

"Ми повинні послати сильний сигнал і показати нашим партнерам по всьому світу, що Америка забезпечить виконання умов, які ми висуваємо до військової допомоги. Якщо ми не вживатимемо заходів, коли країни свідомо ігнорують умови наших угод із ними, тоді вони стануть фактично безглуздими та беззубими", — заявив Пітерс, який є членом Комітету зі збройних сил, виступаючи в Сенаті.

Зазначається, що законодавці вже не вперше блокують допомогу Азербайджану. Перший такий випадок був ще 1992 року після першої війни в Нагірному Карабасі. У Конгресі є так звана вірменська група, до якої входить понад 100 законодавців, вони лобіюють ухвалення подібних законів.

У період між 2002 і 2020 фінансовими роками Азербайджан отримав допомоги у сфері безпеки на 164 млн доларів. З цієї суми майже 100 млн доларів виділила адміністрація Дональда Трампа у 2018-2019 роках.

Нагадаємо, 16 листопада ЗМІ писали, що Азербайджан саботує зустріч із Вірменією у Вашингтоні через упередженість США.

14 жовтня ЗМІ стверджували, що Азербайджан може почати вторгнення до Вірменії. Держдеп шукає можливість притягнути Баку до відповідальності за військову операцію на територію Карабаху.