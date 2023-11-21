"Ми хочемо справедливості": Україна має право ліквідувати Путіна, — Зеленський (відео)

За словами глави держави, Київ не зацікавлений у мирі за будь-яку ціну і вважає, що Кремль не готовий зараз завершувати повномасштабну війну.

Україна має повне право усунути президента РФ Володимира Путіна, оскільки захищається від збройної агресії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Sun від 20 листопада.

Відповідаючи на запитання про те, чи скористаються в Києві можливістю усунути російського лідера, український президент заявив, що Україна має повне право захищати свою землю.

"Ми не віримо, що Путін чи Росія хочуть покласти край війні. Вони хочуть нас убити. А ми хочемо справедливості. Тому ми не говоримо про мир за будь-яку ціну", — сказав Зеленський.

Президент також зізнався, що сам пережив низку замахів на своє життя. Він зазначив, що не пам'ятає точної кількості спроб, проте мова може йти про щонайменше 5-6 інцидентів. За словами українського лідера, найбільше запам'ятався перший раз.

"Це було найцікавіше, коли це було вперше. А далі це як COVID — спочатку люди не знають, що з цим робити, і це має дуже страшний вигляд, а потім просто розвідка каже тобі деталі, що була ще одна група, яка прибула до України і намагалася це зробити", — згадує Зеленський.

Володимир Зеленський розповів про вчинені на нього замахи

Нагадаємо, у розмові з журналістом Володимир Зеленський згадав про те, що в Кремлі досі дуже хочуть змістити його з посади президента. За його словами, для цього росіяни готові використовувати будь-які методи.

Під час інтерв'ю український лідер також заявив, що світ перебуває на порозі Третьої світової війни, а Україна не вистоїть без підтримки Заходу. Він запевнив, що наступними жертвами Росії після поразки України були б країни-члени НАТО.