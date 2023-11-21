"Окупанти діють грамотно": WSJ розказав про хід оборони Авдіївки

Російські війська зазнають величезних втрат, але на думку журналістів, вони можуть собі це дозволити. Українські бійці зокрема втомлені, але вмотивовані оборонятись.

Кожного дня групи російських військ атакують ліси та поля на підступах до Авдіївки. Окупанти йдуть однією хвилею за іншою. Українські підрозділи не встигають всіх ліквідувати. Про це повідомляється в репортажі The Wall Street Journal.

"Крок за кроком вони займають наші позиції", — каже заступник командира одного з батальйонів 47-ї механізованої бригади ЗСУ підполковник Олександр Ширшин.

Ціною просування російських військ є величезні втрати. Упродовж кількох тижнів окупанти кинули десятки тисяч військ в Авдіївку. Зусилля РФ оточити місто є найбільшою битвою осені. Якщо ЗС РФ зможуть захопити Авдіївку, то вони зможуть далі просуватись в Донецькій області, також це буде перемогою для Путіна. Президент РФ зможе сказати, що ініціатива повернулась до рук ЗС РФ.

Перші атаки російських військ на Авдіївку провалились. Україна нищівними ударами по колонах техніки за допомогою артилерії та дронів-камікадзе. Наразі проблема полягає в тому, що РФ може дозволити величезні втрати. В українській армії є втома від постійних бойових дій. Оборона Авдіївки триває з 2014 року й відкриває шлях до окупованого Донецьку. Хвилями піхоти окупанти намагаються атакувати Авдіївський коксохімічний завод.

Авдіївський коксохімічний завод з села Бердичі Фото: WSJ

"Ми все ще мотивовані, але ми виснажені", — каже рядовий Олександр Сергійчиков зі 110-ї окремої механізованої бригади. Вони обороняють Авдіївку з весни 2022 року.

Проте військові зазначають, що попри мʼясні штурми, неначе зомбовані, окупанти діють грамотно. Вони шукають слабкі місця. обороні, а потім бʼють туди. В українських захисників є сучасні БМП Bradley M2A2, які дозволяють військовим не тільки вести оборону, але й подекуди контратакувати.

Нагадаємо, 20 листопада ЗМІ писали, що патової ситуації в ЗСУ на Авдіївському напрямку немає. Бійці захищають позиції.

Також у 59-їй бригаді ЗСУ заявили, що російські війська штурмують Авдіївський коксохім, але там на них чекає "багато сюрпризів".