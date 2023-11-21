"Росія нервово реагує": експерт розповів про ситуацію на лівому березі Дніпра (відео)

На думку військового експерта Сергія Грабського, українські сили прагнуть максимально наблизиться до Криму, з якого здійснюється забезпечення ворожих військ.

Сили оборони України роблять спроби розширити смугу розміщення на лівому березі Дніпра. Однією з цілей може бути максимальне наближення до Кримського півострова, сказав військовий експерт Сергій Грабський в ефірі YouTube-каналу "УНІАН" від 21 листопада.

За словами Грабського, щоб утримати захоплені території російські окупанти змушені розтягувати свої війська на ширшому фронті. Своєю чергою українські сили не зосереджуються на якійсь одній ділянці, а чинять тиск на ворога в різних точках.

Експерт вважає, що Сили оборони прагнуть дезорієнтувати противника або скоротити щільність ворожих військ на Запорізькому напрямку. На його думку, у разі подальших успіхів на лівому березі Дніпра українські військові зможуть створити умови для розвитку локальних наступальних дій із цього напрямку.

Грабський вважає, що таким чином українські сили, можливо, прагнуть максимально наблизиться до Криму, з якого здійснюється забезпечення підрозділів окупантів, зосереджених у Північній Таврії.

Сергій Грабський висловився про ситуацію на Півдні

"Тому наближення до Криму українських вогневих засобів серйозно вплине на можливість забезпечення угруповання противника, яке діє на північно-таврійському напрямку, і тому це досить серйозна загроза. Власне, чому Росія так нервово реагує на спроби просування української армії на цьому напрямку", — сказав експерт.

Грабський зазначив, що розрізання сухопутного коридору між окупованим півостровом і Росією може бути здійснено як на херсонському, так і на запорізькому або вугледарському напрямках.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни від 20 листопада, українські війська просуваються на лівому березі Херсонської області. Американські аналітики зазначили, що ЗСУ змогли розширити зону контролю біля західної частини Кринок.

Раніше, 18 листопада, Сили оборони України також завдали удару по аеродрому окупантів у селі Тарасівка в Херсонській області. За даними медіа, внаслідок влучання у росіян втрати, зокрема, пошкоджено 2 літаки.