"Хворі вигадки": у РФ пустили чутки про ракети "Точка-У", які Вірменія "передасть" Україні

Єреван нібито почав отримувати західне озброєння і замість цього постачатиме Києву старі радянські зразки. Українські експерти зазначили, що ця інформація — не більше, ніж фантазія російських пропагандистів.

У мережі з'явилася інформація про те, що Вірменія має намір передати Україні пускові установки ракетного комплексу "Точка-У" і 200 ракет до них. Також у перспективі нібито постачання ракет до зенітно-ракетних комплексів С-300 і 9К33 "Оса-К", які також перебувають на озброєнні вірменської армії. Інформацію прокоментували 21 листопада оглядачі Defence Express, назвавши її фантазією російських пропагандистів.

У матеріалі дали оцінку публікації ресурсу Defense Romania, в якій йшлося про те, що Вірменія нібито почала отримувати західне озброєння і натомість постачатиме Україні старі зразки радянської військової техніки.

"Пашинян робить вкрай недружній жест щодо Москви. Цілком можливо, що кремлівська влада вживе якихось дипломатичних та інших заходів у відповідь проти нинішнього керівництва Єревана", — ідеться у статті.

Крім того, зазначалося, що рішення про перекидання в Україну ракетних комплексів "Точка-У" могло бути ухвалене під час зустрічі секретаря Ради безпеки Вірменії Армена Григоряна і керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Києві наприкінці жовтня.

Мобільний комплекс 9К33 "Оса"

Тим часом українські оглядачі звернули увагу, що румунське видання посилається на російське джерело, автор якого переконаний, що Вірменія володіє 200 ракетами до пускових установок "Точка-У", і що цей арсенал може потрапити в розпорядження Збройних сил України.

Експерти наводять дані The Military Balance 2023, згідно з якими в розпорядженні вірменських збройних сил перебувають лише три пускові установки "Точка-У", однак кількість ракет при цьому не уточнюється. Точно так само невідома кількість ракет ЗРК "Оса", якими володіє вірменська сторона.

"На ці хворі вигадки росіян варто звернути певну увагу, бо це може означати, що вони свої подальші дії у війні проти України можуть планувати зокрема і з поправкою на власні страхи щодо того, що Вірменія даватиме нам ракети та іншу зброю, як би це не звучало", — підсумували в Defence Express.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував проєкт із виробництва ракет класу "земля-повітря", які здатні знищувати ворожі дрони Shahed. Однак існує проблема з обслуговуванням обладнання, оскільки потрібні виключно закордонні фахівці, які навряд чи приїдуть працювати в Україну.