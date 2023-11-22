Поразка України накличе на Європу "чуму", адже РФ готується до тотальної війни, — експерт

Військовий експерт Хеміш де Бреттон-Гордон вважає, що терористичні угруповання Близького Сходу становлять загрозу, однак у них немає тих можливостей, які є у Росії. Насамперед йдеться про ядерну зброю.

Попри бойові дії в Секторі Газа, війна в Україні має куди більший вплив на долю Європи. Про це заявив колишній офіцер армії Великої Британії, військовий експерт Хеміш де Бреттон-Гордон у колонці для The Telegraph.

За його словами, терористичні угруповання Близького Сходу несуть загрозу, однак у них немає тих можливостей, які є у Росії. Насамперед йдеться про ядерну зброю.

У статті йдеться, що Росія рухається до "тотальної війни". Кремль готовий кинути свою молодь у м'ясорубку в Україні. Ба більше, президент РФ Володимир Путін не програє "вибори" у 2024 році.

"Запаси західної зброї і боєприпасів вичерпуються і, очевидно, переспрямовуються в східне Середземномор'я. Вибори у США і Великій Британії наступного року можуть виявитися фатальними для потоку озброєнь, що триває", — написав Хеміш де Бреттон-Гордон.

Він зазначив, що ніхто не думав, що у XXI столітті чиста чисельність солдатів матиме таке серйозне значення. За 20 місяців війни в Україні Росія втратила понад 300 000 солдатів. Однак Путін ізольований від політичних наслідків цих втрат.

Хеміш де Бреттон-Гордон вважає, що Захід має активніше постачати Україні військову техніку, включно з винищувачами.

"Насамперед, ми на Заході маємо усвідомити, що саме події в Європі визначатимуть нашу долю набагато більшою мірою, ніж події у східному Середземномор'ї. Ми повинні надати все, що потрібно Україні для перемоги", — вважає експерт.

В іншому разі, як повідомив Хеміш де Бреттон-Гордон, можлива поразка України накличе на Європу "чуму", якої вона не бачила з 1939 року.

Раніше повідомлялося, що Іран може планувати надання Росії балістичних ракет малої дальності. У жовтні Тегеран і Москва заявляли, що ракетне ембарго ООН проти Ірану вже закінчилося. Це відкриває для Кремля можливість відкрито придбати у цієї держави балістичні ракети та надавати ракетні технології.