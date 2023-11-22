ЗСУ продовжують наступальні операції, незважаючи на сніжну і дощову погоду, — ISW

За словами аналітиків, російські війська стали значно рідше обстрілювати правий берег Херсонської області через погану погоду.

Українські війська продовжують наступальні дії, незважаючи на погані погодні умови. Це стосується операцій як на півдні, так і на сході України. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 21 листопада йдеться про те, що російські війська стали значно рідше обстрілювати правий берег Херсонської області через погоду.

"Офіційний представник 14-ї механізованої бригади України Надія Замрига 21 листопада заявила, що російські війська продовжують вести наступ на Куп'янському напрямку, незважаючи на сніг і мороз. Замрига додала, що кількість російських атак, найімовірніше, зменшиться через погодні умови, але російські сили не припинять повністю наступальні операції", — сказано у звіті.

На думку експертів, погода також впливає на можливість керувати безпілотниками. З труднощами стикаються як українські, так і російські сили по всій лінії фронту.

Аналітики ISW упевнені, що зимові погодні умови, найімовірніше, призведуть до відновлення більш активних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ полюють на ворожу техніку під Херсоном. Українським захисникам вдалося вистежити та знищити БТР-82А росіян. За інформацією мера Нової Каховки Володимира Коваленка, у селі Корсунка стоїть багато розбитої російської техніки.

Також стало відомо, що морпіхи ЗСУ вдарили по позиціях ЗС РФ у Кринках. На опублікованих кадрах можна помітити, що противник освоївся на позиції, як раптом туди приземлився бойовий снаряд українських захисників. Аналітикам вдалося встановити точне місце розташування.