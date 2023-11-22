Бракує озброєнь: українські війська вже відчувають зменшення допомоги США, – The Times

Військові кажуть, що вони готуються до складної зими. Вже зараз відчувається дефіцит боєприпасів, який намагаються заповнити дронами-камікадзе.

В деяких регіонах України вже випав перший сніг. Бійці однієї з новостворених бригад готуються до складної зими під Лиманом. Зростає занепокоєння щодо здатності протистояти вогневій потужності ЗС РФ у найближчі місяці. Про це повідомляє The Times.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що постачання 155-мм боєприпасів з США сповільнилось після початку війни в Ізраїлі. Один з командирів 21-ї механізованої бригади каже, що вони відчувають на собі зменшення поставок з боку США.

"Сподіваюся, що Ізраїль зможе виконати своє завдання найближчим часом. Наша ситуація складно, тому що ми не отримуємо достатньо боєприпасів. Ми добре прикриті стрілецькою зброєю, але нам дуже потрібні артилерійські снаряди, вибухівка, протитанкова зброя та міни", — каже військовий.

Stridsvagn 122 на озброєні 21-ї мехбригади

Також він додає, що російські війська чудово знають про дефіцит, тому тримають війська подалі від зони ураження. ЗСУ намагаються використовувати дрони-камікадзе, щоб уражати цілі ворога, але потрібно більше операторів.

"Для нас це стає проблемою. Ми воюємо з росіянами з 2014 року, тому повинні були створити власне виробництво боєприпасів. Ми не можемо просто покладатися на допомогу наших іноземних союзників, оскільки наші союзники виснажуються", — продовжує офіцер ЗСУ.

Зазначається, що США постачали Україні боєприпаси зі складу в Ізраїлі War Reserve Stockpile Ammunition-Israel. Він призначений на випадок війни на Близькому Сході. Звідти планували передати Україні 57 тисяч боєприпасів, але їх повернули з Європи в Ізраїль.

З настанням зими ситуація буде складнішою для обидвох сторін. Дерева втрачають листву, позиції стають помітнішими, а ґрунт твердішим. Відтак військовий вважає, що взимку майже немає шансів на зміну ситуації на фронті, але ЗСУ можуть виснажувати війська РФ, щоб весною скористатись цим.

Ще одна проблема для зими — інженерно-логістична. Якщо знищити екскаватори, то бійцям доведеться копати траншеї у твердій землі. Проте артилерія це не все, що потрібно бійцям бригади. Їм потрібна важка техніка, бо британські БТР Bulldog не зовсім підходять для штурму в цю пору року.

Нагадаємо, 21 листопада президент Чехії заявив, що постачання озброєння Україні гальмується, є великий ризик "втоми від війни".

22 листопада в Пентагоні заявили, що їм треба рішення Конгресу, щоб продовжити підтримку Україні.