Не відвертівся: у РФ поховали капітана катера "Серна", який атакували морські дрони ЗСУ (фото)

Російський мічман Нікітін з перших днів вторгнення перебував у складі військового флоту Росії. Крім того, він проходив службу в анексованому Криму після подій 2014 року.

У Новоросійську поховали росіянина, який перебував на борту катера російських окупантів у одній з бухт в Криму. Чоловік командував катером проєкту "Серна" і не зміг вивернутись від удару морських дронів ЗСУ. Про деталі біографії командира "Серни" ідеться на порталі спільноти "Чорноморський козачий округ".

На порталі вказано, що капітана російського військового катера звали Денис Нікітін, служив у ЧФ РФ. Розповіли, що під час атаки морських БПЛА він був на борту як мічман і докладав зусиль, щоб "врятувати корабель від атаки дрона". При цьому загинув — "геройськи", як ідеться у дописі.

Інформація про російського мічмана Нікітіна Фото: Скриншот

На порталі розповіли, що Нікітіну було 42 роки, він народився у Красноярському краї, був активним "реєстровим козаком Кубанського козачого війська". З перших днів російського вторгнення долучився до дій окупаційної армії, написали у некролозі.

На світлинах, зроблених під час поховальної служби, видно, що мічмана ховали з почестями.

Вибухи в Криму — деталі

У дописі спільноти "Інформаційний спротив" вказали, коли саме відбулась атака морських дронів — 10 листопада 2023 року. Саме тоді, як повідомляли в ГУР Міноборони, БПЛА підірвали два російських десантних кораблі — проєкту "Акула" та проєкту "Сєрна". Розвідники впевнені, що судна "відновленню не підлягають". Подія сталась в одній з бухт під Євпаторією в Криму.

Між тим раніше українські Сили оборони потопили ще один корабель проєкту "Сєрна" — це сталось весною 2023 року біля острова Зміїний. На кораблі росіяни могли перевозити до 45 тонн вантажу, бронемашину для десантування або 92 особи десантників. Загалом російський флот до початку вторгнення мав 16 таких катерів.

Зазначимо, у листопада у Криму ледь не щодня повідомлялось про вибухи або інші інциденти, які стались на окупованому росіянами півострові. Наприклад, 21 листопада стало відомо про пожежу у районі Сак. Також 17 листопада росіяни стверджували, начебто чули звуки стрілянини з бомбомета. Водночас українські розвідники опублікували кадри з однієї спецоперації: показали, як побували на півострові, використавши водні мотоцикли.

Нагадуємо, 22 листопада російська влада запевнила, що готова провести "гучні гуляння" на честь 10-річчя анексії Криму. Тим часом український експерт розповів, як саме Сили оборони готуються відвоювати окупований півострів.