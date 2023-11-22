"За допомогою Росії": КНДР стверджує, що вивела на орбіту супутник-шпигун, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Південна Корея, США і Японія не змогли підтвердити, що супутник насправді вийшов на орбіту.

Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР) заявила, що вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун, а також пообіцяла продовжувати запуски для захисту від "небезпечних військових маневрів ворогів", повідомляє CNN.

Як повідомляють журналісти, на думку аналітиків, якщо космічний корабель запрацює, він зможе значно поліпшити військові можливості Північної Кореї, зокрема дасть їй змогу точніше націлюватися на сили противника.

У державному Центральному інформаційному агентстві Кореї (ЦТАК) повідомили пізно ввечері у вівторок 21 листопада, що супутник під назвою "Малліген-1" було запущено за допомогою нової ракети-носія "Чолліма-1".

"Запуск розвідувального супутника — це законне право Північної Кореї посилити своє право на самооборону", — йдеться у звіті ЦТАК.

Однак, як пише видання, Південна Корея, США і Японія не змогли підтвердити, що супутник вийшов на орбіту.

Але Південна Корея назвала запуск "явним порушенням" резолюції Ради Безпеки ООН, яка забороняє Північній Кореї використовувати технологію балістичних ракет.

А в середу вранці уряд Південної Кореї частково призупинив дію угоди, яку він уклав із Північною Кореєю, що обмежує розвідувальну та спостережну діяльність Півдня в демілітаризованій зоні (ДМЗ), що розділяє дві країни.

Журналісти зазначили, що це третя спроба запуску супутника. Перші два запуски були невдалими.

Зв'язок із Росією

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік минулої неділі заявив, що Північна Корея, як вважають, "майже вирішила" свої проблеми з ракетними двигунами "за допомогою Росії".

Це сталося після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Російську Федерацію у вересні. Під час цього візиту він відвідав російський космодром разом із президентом РФ Володимиром Путіним. На цій зустрічі Путін дав зрозуміти про готовність допомогти Північній Кореї в розвитку її космічної та супутникової програми.

Анкіт Панда, фахівець з ядерної політики Фонду Карнегі за міжнародний мир, застерігає від припущень про те, що допомога і поради Росії зіграли вирішальну роль в успішному третьому запуску.

"З огляду на терміни, мені здається малоймовірним, що північнокорейці вже отримали й реалізували технічну допомогу від Росії... Давайте також матимемо на увазі, що самі північнокорейці на цьому етапі володіють дивовижними здібностями", — сказав він.

Нагадаємо, що 15 листопада повідомлялося, що в КНДР провели випробування "нового типу" твердопаливного двигуна для балістичних ракет. Випробування твердопаливного реактивного двигуна відбулося на тлі візиту російської делегації.